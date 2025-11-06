Jimmy Kimmel ve una señal “triste” de cuánto ha fallado Trump

Jimmy Kimmel dijo que el gobernador de California, Gavin Newsom, obtuvo una victoria sobre los republicanos en las elecciones de esta semana con la aprobación de la Proposición 50.

La medida de Newsom es una respuesta a los republicanos de Texas, que rediseñaron los mapas de su estado para darle al Partido Republicano más escaños en las elecciones de mitad de período del próximo año. La Proposición 50 hace lo mismo en California, excepto para los demócratas.

Y eso no es todo lo que ha estado haciendo Newsom.

“Gavin Newsom ha estado trabajando duro para vencer a Trump en su propio juego”, dijo Kimmel. “Ha estado publicando cosas divertidas como esta, mostrando a Trump cuando era un bebé”.

Newsom y su equipo han estado usando su “Oficina de Prensa del Gobierno”cuenta en X para trollear a Trump de la misma manera que Trump trollea a todos los demás.

“Parece que esto le está molestando al presidente”, dijo Kimmel, y luego mostró un clip de Trump atacando a Newsom, pero sin hacerlo muy bien.

“Él no tiene lo que se necesita. Les digo eso”, dijo Trump. “Un tipo baboso. Es baboso. Tal vez ese debería ser su apodo: Baboso, baboso, Newscum, ¿verdad?”

Kimmel no quedó impresionado.

“Oh hombre”, dijo. “Ya ni siquiera se le ocurre un apodo decente. Es muy triste”.