Jon Stewart critica a los demócratas que votaron a favor del acuerdo de cierre: ‘No puedo creerlo’

Jon Stewart está destrozando a los demócratas que votaron para poner fin al cierre del gobierno, calificando la medida como un “colapso de clase mundial”.

“Cedieron con el cierre”, Stewart dijo el lunes mientras presentaba “The Daily Show” de Comedy Central.

“El programa de esta noche les llegará con ‘No puedo creerlo'”, bromeó.

“Ni siquiera a una semana de los mejores resultados electorales que han tenido en años, siete senadores demócratas y un independiente votaron con sus homólogos republicanos para poner fin al cierre y reabrir el gobierno”, exclamó Stewart.

Los ocho miembros del grupo demócrata del Senado votaron con los republicanos el domingo para aprobar un plan para reabrir el gobierno federal en medio de un cierre de un mes.

El acuerdo incluía la promesa del líder de la mayoría del Senado, John Thune (RS.D.), de celebrar una votación sobre los subsidios de ObamaCare antes de fin de año. La extensión de los subsidios había sido una de las demandas clave de los demócratas durante todo el cierre.

“Tenías el viento a tu espalda. Victorias electorales en todo el país”, dijo Stewart, refiriéndose a las victorias en las urnas de los demócratas la semana pasada.

“Demócratas, vendieron todo el cierre no para obtener lo que querían, sino por la promesa de no obtener lo que querían más adelante”, dijo Stewart.

“¿De qué les sirve a ustedes, demócratas, la promesa de una votación en el Senado? Ustedes no controlan el Senado. ¿Saben siquiera cómo funciona esta m‑‑‑?” continuó.

Stewart también criticó al líder de la minoría del Senado, Chuck Schumer (DN.Y.), quien votó “no” al proyecto de ley para poner fin al cierre.

“O los ocho senadores que votaron a favor de capitular coincidentemente no están candidatos a la reelección en 2026, o Chuck Schumer trabajó entre bastidores para ceder ante los republicanos y al mismo tiempo proteger a los demócratas vulnerables, incluido él mismo”, dijo Stewart.

Un portavoz de Schumer no respondió de inmediato a la solicitud de ITK de comentar sobre los comentarios de Stewart.

“Este es un colapso de clase mundial por parte de los demócratas”, dijo Stewart.

En medio del cierre, Stewart dijo que “los estadounidenses finalmente estaban viendo la brecha entre cómo Donald Trump distorsiona la realidad y la realidad cotidiana”.

“Este cierre ha desviado la atención de Estados Unidos de [the president’s] don para distraerse y pasar a la cruda realidad, y ver a través de, muchos de ellos por primera vez, sus descaradas mentiras”, dijo Stewart, señalando comentarios recientes por Trump en una entrevista de “60 Minutos” que el país “no tiene inflación”.

“Esto es lo que los demócratas han desperdiciado: un país que finalmente se deshace de los trucos mentales Jedi de Trump y dice: ‘No, estos son los malditos droides que estamos buscando'”, dijo.

“Y en lugar de aprovechar esa ventaja, tal vez neutralizar para siempre el campo de distorsión de la realidad de Trump, los demócratas de repente dijeron: ‘¿Droides? Supongo que no estamos buscando esos droides. Pero nos ayudarán a encontrarlos más tarde, ¿verdad?'”

“Desperdiciaron su influencia, minaron el entusiasmo de sus votantes y arrebataron la derrota de las fauces de la victoria”, dijo Stewart.





