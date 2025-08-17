La Casa Blanca responde al informe de los documentos de la cumbre de Alaska que quedan en la impresora pública: ‘hilarante’







La Casa Blanca respondió a un NPR informe Revelando que los documentos del gobierno de los Estados Unidos sobre el presidente Trump y el presidente ruso Vladimir Putin Summit en Alaska se quedaron en una impresora de hotel público, lo que lo descarta como “hilarante”.

“Es gracioso que NPR publique un menú de almuerzo de varias páginas y lo llame ‘violación de seguridad'”, dijo la subsecretario de prensa de la Casa Blanca, Anna Kelly, en una declaración del sábado a la red hermana de The Hill, Newsnation. “Este tipo de autoproclamado ‘periodismo de investigación’ es la razón por la cual nadie los toma en serio y ya no se financian con el presidente Trump”.

NPR informó que los ocho papelesque contenía información sobre reuniones y ubicaciones de la cumbre, junto con los números de teléfono de tres trabajadores del gobierno de los Estados Unidos, se encontraron en una impresora del hotel antes de la reunión del viernes Trump-Putin en la base conjunta Elmendorf-Richardson cerca de Anchorage.

La primera página de los documentos mostró la secuencia de reuniones para el viernes, incluida la información que el presidente le daría un regalo a Putin. Las páginas dos a cinco mostraron los nombres de los mejores funcionarios estadounidenses y rusos en Alaska el viernes. La página dos mostró los números de teléfono de tres empleados anticipados de EE. UU. Las páginas seis y siete mostraron la tabla de asientos del almuerzo y el menú.

El almuerzo planeado no tuvo lugar el viernes, pero habría incluido una comida de tres platos, que incluye una ensalada, filete mignon y o halibia de halibias, según los documentos obtenidos por NPR.

Los documentos parecen ser producidos por la Oficina del Jefe de Protocolo, parte del Departamento de Estado que buscan Para “avanzar los objetivos de política exterior de los Estados Unidos creando un entorno para la diplomacia exitosa. Nuestro equipo extiende la primera mano que acoge a los presidentes, primeros ministros, monarcas gobernantes y otros líderes a nuestro país”.





