La defensa de Trump de Charlie Kirk no aterriza la forma en que pretendía

Dado que Newsom es uno de esos demócratas DDD que inspira expertos conservadores a Fearmonger, es evidente que sus planes no iban a ser elogiados en Fox News.
Luego intentó contrastar la llamada falta de autenticidad de Newsom con Trump, diciendo que el presidente “es exactamente la misma persona en privado como en público”.
Las personas sarcásticas en las redes sociales estaban felices de señalar esta distinción a Kirk.
20 años deGratisPeriodismo
Tu apoyo alimenta nuestra misión
Tu apoyo alimenta nuestra misión
Apoya a HuffPost
Ya contribuido? Inicie sesión para ocultar estos mensajes.