La historia revisionista orwelliana de Trump reescribe la realidad de Estados Unidos







El 4 de agosto, el Servicio de Parques Nacionales anunció querestaurar y reinstalar la estatuadel general confederado Albert Pike en Washington.

Esta decisión es otra ronda en la pelea en curso sobre el pasado estadounidense. Trump y sus partidarios quieren sustituir una historia exhaustiva de los Estados Unidos con una de celebración puramente.

Para el movimiento MAGA, “Make America Great Again” significa proclamar que Estados Unidos siempre fue excelente y eliminó el registro histórico de cualquier hecho, evento o idea de que empañe la imagen de una gloriosa civilización que se extiende desde el “mar hasta el mar brillante”.

Los regímenes autoritarios siempre han entendido la importancia de la historia y trataron de controlarla.

“Para los rusos, el pasado es seguro; es el futuro el que es impredecible”, un soviéticoproverbiomantiene. El adagio se refiere a la práctica de subordinar la historia a una ideología con una visión de un futuro utópico, pero no hay un camino claro para llegar allí.

En su novela distópica, “1984“Inspirado tanto por la guerra civil española como por el estalinismo, George Orwelldesarrolló el concepto aún más. “Quién controla el pasado controla el futuro”,El escribió. “Quién controla el presente controla el pasado”.

Cuando su estado imaginario, Oceanía hizo las paces con Eurasia y fue a la guerra con Asia Oriental, sus historiadores y propagandistas reescribieron rápidamente sus narraciones para proclamar que el nuevo enemigo siempre había sido el enemigo.

El asalto de MAGA a la verdad histórica comenzó en 2019, cuando un grupo de estudiosos dirigido por Nicole Hannah-Jones publicó el “Proyecto 1619. ” Trump y sus seguidores interpretaron el llamado del proyecto a una narrativa histórica más inclusiva que reconoció los males de la esclavitud y el problema continuo del racismo sistémico como una amenaza existencial para su preciada visión del excepcionalismo estadounidense.

El presidente respondió creando el “1776 Comisión Asesora,“Con un mandato para refutar el” Proyecto 1619 “y promover la educación cívica” para alentar a los ciudadanos a adoptar y cultivar el amor por el país “.

El informe de la Comisión celebra a los Estados Unidos como el “país más justo y glorioso en toda la historia humana”.

Cuando Trump dejó el cargo en 2021, 35 estados asumieron la causa de promover una versión de celebración de la historia de los Estados Unidos, pasando“Leyes de mordaza”Esa capacidad limitada de los maestros de las escuelas públicas para discutir la esclavitud, Jim Crow y el racismo sistémico, así como los problemas homosexuales y transgénero.

Trump regresó al cargo en enero decidido a promulgar su versión preferida de la historia con venganza.

El 27 de marzo, emitió un orden ejecutivo Con el título provocativo, “Restaurando la verdad y la cordura a la historia estadounidense”. Declaró la política de la administración “para restaurar sitios federales dedicados a la historia, incluidos parques y museos”, y “monumentos públicos solemnes y edificantes”.

Su objetivo declarado es “recordar a los estadounidenses nuestra extraordinaria herencia, un progreso constante para convertirse en una unión más perfecta y un registro inigualable de avance de la libertad, la prosperidad y el florecimiento humano”.

El presidente prometió “restaurar la institución Smithsonian a su lugar legítimo como símbolo de inspiración y grandeza estadounidense”.

La orden prohíbe los museos del Smithsonian de gastar dinero en “exhibiciones o programas que degradan los valores estadounidenses compartidos, dividen a los estadounidenses en función de la raza” y exige que el Museo de Historia de las Mujeres Americanas “no reconozca a los hombres como mujeres en ningún aspecto”.

El 12 de agosto, la Casa Blanca envió una carta notificando al Instituto Smithsonian que seríarevisión“Seleccionados Museos y Exposiciones Smithsonian” para asegurar que “se alineen con la Directiva del Presidente para celebrar el excepcionalismo estadounidense”.

El impulso para una versión de celebración de la historia estadounidense no se detuvo con el Smithsonian.

La orden también requería que el Secretario del Interior garantice que los monumentos públicos, las estatuas, los fabricantes y los memoriales “no contengan descripciones, representaciones u otro contenido que menosprecie de manera inapropiada a los estadounidenses pasados o viviendo (incluidas las personas que viven en la época colonial)”.

Los monumentos deberían “centrarse en la grandeza de los logros y el progreso del pueblo estadounidense o, con respecto a las características naturales, la belleza, la abundancia y la grandeza del paisaje estadounidense”.

En cumplimiento de la Orden, el Secretario del Interior Doug Burgumpersonal instruidoSegún su jurisdicción para publicar avisos, instruir a los visitantes a informar “cualquier señal u otra información que sea negativa sobre los estadounidenses pasados o vivos o que no enfaticen la belleza, la grandeza y la abundancia de paisajes y otras características naturales”.

En dirección al presidente, el Pentágono ha restaurado los nombres deSiete bases militaresoriginalmente nombrado para generales confederados.

El Departamento de Defensa hizo el cambio usando un inteligentesolución alternativa. Por ejemplo, Ft. Benning, Georgia, originalmente nombrado por el general del brigadier confederado Henry L. Benning, ahora lleva el nombre del cabo Fred C. Benning, quien ganó el distinguido servicio de servicio en la Primera Guerra Mundial.

Las estatuas y otros símbolos confederados han estado en el centro del debate sobre el pasado estadounidense desde la masacre de feligreses de 2015 en la Iglesia Episcopal Metodista Afroamericana en Charleston, Carolina del Sur.por supremacista blancoDylan Roof.

En medio de una tormenta de protesta, la legislatura de Carolina del Sur votó para eliminar elBandera de batalla confederadade la Cámara de Representantes del Estado, donde se había planteado en 1961 para protestar por el movimiento de derechos civiles.

El debate se intensificó con el asesinato de George Floyd y el nacimiento del movimiento Black Lives Matter.

Llegó a un punto crítico en Charlottesville, Virginia, en agosto de 2017, cuando los supremacistas blancos que protestaban por la decisión del Consejo de la Ciudad de eliminar una estatua de Robert E. Lee se enfrentó con contraprotestadores, Matar a uno de ellos.

La confrontación revela por qué es importante la historia. Para liberarse de la opresión, las personas marginadas deben reclamar su pasado de los opresores que buscan ocultarlo.

Más confederadomonumentosfueron erigidos después de 1890, no para conmemorar vidas perdidas durante la Guerra Civil, sino para afirmar el poder blanco en la era de Jim Crow.

La historia estadounidense no debe ser celebradora ni iconoclasta, sino inclusiva. Podemos reconocer los logros de los fundadores de la República y aún reconocer que vivían fuera del producto de la esclavitud humana.

Esas dos verdades no son mutuamente excluyentes. Ambos son parte de la historia estadounidense y deben incluirse en la historia que enseñamos a nuestros hijos.

Tom Mockaitis es profesor de historia en la Universidad de DePaul y autor de“ Extremistas violentos: comprender la amenaza terrorista nacional e internacional “





Fuente