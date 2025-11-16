La representante Marjorie Taylor Greene revela qué provocó que Trump retirara su apoyo

La representante Marjorie Taylor Greene (R-Ga.), que alguna vez fue una de las más fervientes defensoras del presidente Donald Trump, está hablando después de que el presidente rompiera públicamente los lazos con ella en medio de su creciente ruptura antes de las elecciones clave de mitad de período de 2026.

Apareciendo el domingo en CNN “Estado de la Unión” La presentadora Dana Bash le preguntó directamente a Greene qué cree que causó su ruptura con Trump.

“Desafortunadamente, todo se ha reducido a los archivos de Epstein, y eso es impactante”, respondió la representante de Georgia, antes de señalar que “apoya” a las víctimas de violación, a los sobrevivientes del tráfico sexual y a los niños que se encuentran en “situaciones terribles de abuso sexual”.

“Y no me disculparé por eso. Creo que el país merece transparencia y estos expedientes”, continuó. “Y no creo que los ricos y poderosos deban ser protegidos si han hecho algo malo”.

verde denegado que el problema de Trump con ella se debe a que él la “presionó” a no postularse para el Senado o para gobernadora de Georgia.

Después de que Bash sacó a relucir una publicación en X que Greene hizo diciendo “lo duro” que Trump ha estado “luchando para evitar que los archivos de Epstein salgan a la luz” y cómo “realmente te hace preguntarte qué hay en esos archivos”, Bash luego le preguntó: “¿Estás sugiriendo que hay algo en los archivos de Epstein que el presidente Trump no quiere que los estadounidenses vean?”

“Bueno, creo que esa es la parte que confunde a tanta gente”, respondió, señalando que ha hablado con varias mujeres que “han dicho una y otra vez que Donald Trump no hizo nada malo”.

Greene, quien en septiembre amenazó con utilizar una norma de inmunidad constitucional para revelar agresores sexuales de la red de tráfico de Epstein, afirmó que “no tiene idea de lo que hay en los archivos”.

En una mordaz publicación de Truth Social, Trump retiró su apoyo para “loco” y “despotricando lunáticoGreene mientras la acusaba de haberse “ido de extrema izquierda”.

en un publicación separada El sábado, Trump criticó al “traidor” Greene calificándolo de “¡una vergüenza para nuestro GRAN PARTIDO REPUBLICANO!”.

Hablando con Bash el domingo, Greene calificó los comentarios de Trump de “hirientes”.

La representante Marjorie Taylor Greene (R-Ga.), quien alguna vez abrazó la política MAGA, ha sido cada vez más crítica con el manejo de los archivos Epstein por parte de la administración Trump, entre otras cuestiones.

“Lo más hiriente que dijo, que es absolutamente falso, es [that] “Me llamó ‘traidora'”, dijo. “Y eso está extremadamente mal, y ese es el tipo de palabras utilizadas que pueden radicalizar a la gente en mi contra y poner mi vida en peligro”.

A pesar de las acaloradas palabras del líder de derecha dirigidas a ella, Greene declaró que todavía “lo apoya a él y a su administración”, y agregó: “Y los apoyo para que cumplan las promesas de campaña que hicimos al pueblo estadounidense”.

Luego recordó los esfuerzos que dijo haber hecho para apoyar a Trump cuando afirmó que “nadie más lo hizo”.

“Apoyé al presidente Trump cuando prácticamente nadie más lo hizo. Hice campaña en todo el país, gasté millones de mis propios dólares para ayudarlo a ser elegido, y creo que eso es increíblemente importante”.

En otra parte de la entrevista, Greene dijo que está “en mi corazón” “poner fin a las luchas tóxicas en la política”.

“Esto ha estado sucediendo durante años y ha dividido a nuestro país, dividido a amigos, familias y vecinos, y no está resolviendo nuestros problemas”, dijo.

Cuando Bash mencionó que nunca había escuchado a Greene “hablar” sobre los numerosos ataques o críticas del presidente dirigidos a otras personas hasta que se dirigieron a ella, la política admitió que los comentarios de Bash eran “críticas justas”.

“Me gustaría decir humildemente que lamento participar en esta política tóxica. Es muy malo para nuestro país y es algo en lo que he pensado mucho, especialmente desde que Charlie Kirk fue asesinado”, dijo.

Greene añadió: “Sólo soy responsable de mí mismo y de mis propias palabras y acciones… Estoy comprometido, y he estado trabajando mucho en esto últimamente, para dejar los cuchillos en la política. Realmente sólo quiero ver a la gente siendo amable unos con otros”.

Al concluir su conversación, Bash le preguntó a Greene si prevé una situación en la que ella y Trump puedan reconciliarse, y si cree que tiene futuro en el Partido Republicano.

“Bueno, ciertamente espero que podamos hacer las paces… ciertamente espero que eso suceda”, respondió ella.

FuerzaElHechos Tu apoyoCombustiblesNuestra Misión Tu apoyoCombustiblesNuestra Misión La administración Trump espera que sus secretos más profundos sigan ocultos, pero no dejaremos de exigir respuestas. Su membresía fortalece el periodismo que exige responsabilidades a quienes están en el poder. Únase hoy. Seguimos comprometidos a brindarle el periodismo inquebrantable y basado en hechos que todos merecen. Gracias nuevamente por su apoyo en el camino. ¡Estamos realmente agradecidos por lectores como usted! Su apoyo inicial ayudó a llegar hasta aquí y reforzó nuestra sala de redacción, lo que nos mantuvo fuertes en tiempos de incertidumbre. Ahora que continuamos, necesitamos su ayuda más que nunca. Esperamos que se una a nosotros una vez más. Seguimos comprometidos a brindarle el periodismo inquebrantable y basado en hechos que todos merecen. Gracias nuevamente por su apoyo en el camino. ¡Estamos realmente agradecidos por lectores como usted! Su apoyo inicial ayudó a llegar hasta aquí y reforzó nuestra sala de redacción, lo que nos mantuvo fuertes en tiempos de incertidumbre. Ahora que continuamos, necesitamos su ayuda más que nunca. Esperamos que se una a nosotros una vez más. Soporte HuffPost ¿Ya eres miembro? Inicie sesión para ocultar estos mensajes.