Los estadounidenses están mayormente divididos sobre a qué partido culpar por el cierre récord del gobierno: encuesta

Los estadounidenses están mayormente divididos sobre a qué partido culpar por el...







Una nueva encuesta muestra que los estadounidenses están divididos sobre a quién culpar por el cierre del gobierno a medida que el cierre federal se acerca a los 40 días, lo que ya lo convierte en el más largo en la historia moderna de Estados Unidos.

A Encuesta de YouGov publicado el viernes encontró que el 32 por ciento de los encuestados culpa a los demócratas por el cierre, mientras que el 35 por ciento culpa a los republicanos y el 28 por ciento dice que ambos partidos son igualmente responsables.

Sin embargo, la parte de culpa atribuida a los republicanos ha disminuido en 4 puntos porcentuales desde que YouGov hizo la pregunta por última vez a mediados de octubre, mientras que el porcentaje que culpa a ambos lados por igual ha aumentado en 4 puntos.

Pero durante el último mes, la aprobación neta de cómo los partidos están manejando el cierre ha empeorado tanto para el presidente Trump (-21 a -27) como para los republicanos del Congreso (-23 a -27). La aprobación neta de los demócratas en el Congreso se ha mantenido baja pero prácticamente sin cambios (-25 a -26) desde octubre, según YouGov.

En otras partes de los resultados de la encuesta, más demócratas dijeron que se habían visto afectados personalmente por el cierre que republicanos.

El cuarenta y siete por ciento de los encuestados demócratas dijeron que se habían visto afectados “algo” o “mucho”, en comparación con el 25 por ciento de los republicanos.

Aún así, el presidente Trump dijo que las derrotas electorales del martes del Partido Republicano se vieron parcialmente afectadas por el cierre récord, y señaló que las encuestas muestran que “fue un factor importante, negativo, para los republicanos”.

También sugirió que su ausencia en la boleta fue un factor. Los legisladores en Washington han estado trabajando durante el fin de semana para superar el estancamiento.

El presidente ha alentado a los legisladores republicanos en el Senado a eliminar el obstruccionismo para aprobar la resolución continua redactada por la Cámara con una mayoría simple. Sin embargo, el líder de la mayoría del Senado, John Thune (RS.D.), dijo que la maniobra podría resultar contraproducente para los republicanos cuando los demócratas recuperen el control de la cámara alta.

La encuesta de YouGov se realizó entre 1.623 ciudadanos adultos estadounidenses de un panel de participación voluntaria del 24 al 27 de octubre. El margen de error fue de aproximadamente el 3,5 por ciento.





Fuente