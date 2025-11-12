Newsom dice que cualquier plan de Trump para perforar en alta mar en California está “muerto al llegar”

El gobernador de California, Gavin Newsom, dijo que una propuesta para perforar en alta mar en el estado estaría “muerta al llegar”, ya que han surgido informes sobre la venta de nuevos arrendamientos de petróleo y gas por parte de la administración Trump en la región.
Según el Washington Postel Departamento del Interior del presidente Donald Trump está “planeando abrir la costa de California a la venta de arrendamientos de perforaciones petroleras por primera vez en décadas”. Según estos planes, el Departamento del Interior realizaría seis ventas de arrendamiento entre 2027 y 2030, una medida que Newsom se comprometió a impugnar ante los tribunales.
“En lo que se refiere a la extracción de petróleo en alta mar, cuenta con la abrumadora oposición de miembros de todos los partidos políticos en el estado de California.” Newsom dijo a los periodistas mientras asistía a la Cumbre del Clima COP30 en Brasil. “esta muerto al llegar.”
Un portavoz del Departamento del Interior no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.
No se han otorgado nuevos arrendamientos de petróleo y gas frente a las costas del estado. desde 1984aunque los arrendamientos anteriores todavía se utilizan para cierta producción de petróleo hasta el día de hoy, La colina informa.
Los legisladores de California se han opuesto durante mucho tiempo a reabrir la costa a más perforaciones de petróleo y gas debido a preocupaciones sobre sus impactos ambientales. En 1969, Un devastador derrame de petróleo cerca de Santa Bárbara. contaminó aguas y playas regionales y mató a miles de aves.
Décadas después de ese desastre, La legislatura de California aprobó una ley que prohíbe nuevos arrendamientos de petróleo y gas en aguas estatales. El expresidente Joe Biden también buscó restringir nuevas perforaciones en aguas federales frente a la costa del Pacífico al final de su mandato.
Newsom dio a entender que Trump estaba al tanto de estas preocupaciones, ya que anteriormente Se restringió la perforación en alta mar cerca de Florida..
“No lo promovió frente a la costa de Florida”. Newsom dijo a los periodistas. “Eso lo dice todo sobre Donald Trump”.
En un evento anterior, Newsom también criticó a la administración Trump por no asistir a la conferencia sobre el clima esta semana y argumentó que está renunciando a sus responsabilidades en el escenario mundial.