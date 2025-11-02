Obama critica a Trump mientras defiende a Spanberger y Sherrill







El expresidente Obama inició su campaña el sábado, reuniendo a los partidarios de los candidatos demócratas a gobernador Abigail Spanberger y Mikie Sherrill en eventos separados en Virginia y Nueva Jersey, mientras lanzaba algunos golpes al presidente Trump en el proceso.

“Cada día, esta Casa Blanca ofrece una nueva dosis de anarquía, imprudencia, mezquindad y simplemente locura”, dijo Obama en ambos mítines.

El expresidente apareció junto a Spanberger, un exdemócrata de la Cámara de Representantes, en un mitin a primera hora de la tarde en Norfolk, Virginia, antes de viajar a Newark, Nueva Jersey, para unirse a Sherrill, un representante del 11º Distrito del Congreso. Trató de contrastar las acciones del presidente con los registros de los dos candidatos, añadiendo que los electores de sus estados merecen “líderes que aborden problemas difíciles y unan a la gente en lugar de dividirla”.

Obama aprovechó muchas oportunidades para arrojar sombra sobre Trump, acusándolo de utilizar el Departamento de Justicia (DOJ) para procesar a sus oponentes políticos, criticando el proyecto de salón de baile de 300 millones de dólares en la Casa Blanca y señalando los videos “extraños” generados por inteligencia artificial como el que el presidente compartió en Truth Social hace semanas, en el que se le muestra arrojando heces sobre los manifestantes de “No Kings” de la ciudad de Nueva York desde un avión de combate mientras llevaba una corona.

“Todo eso está diseñado para distraerlos del hecho de que su situación no ha mejorado”, dijo Obama a la multitud en Norfolk.

En respuesta a los abucheos de la audiencia en ambos mítines, el expresidente recuperó una frase característica de 2016: “No abuchees, vota”.

“No escuchan abucheos. Oyen votos”, dijo en Norfolk, aunque en Newark más tarde el sábado dijo que el video de inteligencia artificial del “Día sin Reyes” de Trump “ni siquiera vale la pena abuchearlo”.

“Seamos realistas: nuestro país y nuestra política se encuentran en una situación bastante oscura en este momento”, dijo Obama en Newark.

En ambos mítines, dijo que Spanberger y Sherrill son el tipo de candidatos que Estados Unidos necesita en este momento porque están “en esto por las razones correctas”.

“¿Ahora, su oponente? No tanto”, dijo la ex presidenta en ambos mítines, refiriéndose al vicegobernador de Virginia Winsome Earle-Sears (R) mientras estuvo en Norfolk y al ex representante estatal Jack Ciattarelli (R) mientras estuvo en Newark.

En general, Spanberger y Sherrill han estado por delante de sus respectivos oponentes en las encuestas, pero las dos campañas tienen diferentes puntos de intriga de cara al día de las elecciones del martes. Spanberger ha construido una fuerte ventaja sobre Earle-Sears, pero los demócratas se están preparando para la posibilidad de resultados divididos debido al escándalo que rodea los textos violentos descubiertos y enviados por el candidato demócrata a fiscal general Jay Jones.

Mientras tanto, en Nueva Jersey, algunos demócratas de alto perfil, como Obama, se apresuran a impulsar a Sherrill en medio de señales de que la carrera contra Ciattarelli se está apretando aún más de lo esperado. Está previsto que el senador Rubén Gallego (demócrata por Arizona) hable en Nueva Jersey en nombre de Sherrill el domingo.

En ambos mítines del sábado, Obama instó a los miembros de la audiencia a emitir su voto el martes si aún no lo habían hecho mediante la votación anticipada.

“Y luego tienes que reunir a todos tus amigos, a tu familia y a ese primo que está acostado en el sofá”, dijo Obama en Newark. “Simplemente di: ‘Vamos’. Cógelo del sofá”.





