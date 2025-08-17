Pence: ‘Apoyo totalmente’ el despliegue de la Guardia Nacional de Trump a DC







El ex vicepresidente Pence dijo el domingo que “completamente” apoya el enfoque del presidente Trump para combatir el crimen en Washington, DC, a través de su reciente represión de la capital de la nación.

“Agradezco su decisión de desplegar la Guardia Nacional y esencialmente federalizar al Departamento de Policía de DC. Sé que ahora todo está funcionando de una manera muy cooperativa”, dijo Pence en una entrevista sobre el “Estado de la Unión” de CNN.

“Creo que es importante lo que está haciendo el presidente. Lo apoyo plenamente. Y creo que el pueblo estadounidense da la bienvenida al presidente que toma medidas decisivas para garantizar que las calles de la capital de nuestra nación estén seguros y también continúa proporcionando recursos en todo el país para hacer que todas nuestras ciudades y pueblos y comunidades sean seguras”, agregó Pence.

La Guardia Nacional comenzó a aumentar su presencia en Washington el jueves, desplegando tropas en las estaciones del centro comercial y de metro después de que el presidente anunció la medida a principios de semana en lo que retrató como una ofensiva contra el crimen en la capital de la nación.

La Casa Blanca dijo que más de 1,600 personal estuvieron involucrados en operaciones en toda la ciudad el miércoles, realizando 45 arrestos, en su mayoría atacados a inmigrantes que carecían de un estatus legal permanente.

Si bien el guardia tenía una huella relativamente pequeña en la ciudad a principios de esta semana, para el jueves, todas las tropas de aproximadamente 800 ejércitos y la Guardia Nacional Aérea que Trump ordenó a las calles se habían movilizado para el servicio, confirmó el Pentágono.

El sábado, el gobernador de Carolina del Sur, Henry McMaster (R), anunció el despliegue de 200 tropas de la Guardia Nacional a Washington, solo unas horas después de que el gobernador de West Virginia, Patrick Morrisey (R), anunciara entre 300 y 400 tropas de la Guardia Nacional, viajarían a la capital del país.





