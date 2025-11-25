Republicano de Florida sobre Venezuela: Estados Unidos necesita “entrar”







La representante María Elvira Salazar (republicana por Florida) respaldó el lunes la intervención militar estadounidense en Venezuela y argumentó que el presidente Nicolás Maduro sabe que Estados Unidos está a punto de “entrar”, lo que resultará en un “día de campo” para las compañías petroleras estadounidenses. Salazar llamó a Maduro “el jefe de una organización terrorista” en Fox Business el mismo día en que la administración Trump designó…







Fuente