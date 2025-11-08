Republicano de la Cámara de Representantes predice que el cierre durará más allá del Día de Acción de Gracias







El representante Tim Burchett (R-Tenn.) dijo el viernes que el cierre del gobierno, el más largo en la historia moderna de Estados Unidos, se extenderá hasta después del Día de Acción de Gracias.

“Creo que continuará después del Día de Acción de Gracias”, dijo Burchett. dijo presentador Black Burman en “La colina en NewsNation.” “Sí, creo que el dolor continuará hasta que la TSA… [if] Si tienes a tres o cuatro demócratas que se separan y capitulan en este asunto, volverán y dirán: ‘Oye, sabes que este es nuestro problema de atención médica’. Vayamos a la mesa. Dejemos de sufrir. Vayamos a la mesa sobre esto, sobre este tema de atención médica'”.

“Y hasta que eso suceda, no veo que eso suceda”, añadió Burchett.

Burchett dijo que los republicanos han “apostado su terreno” al aprobar una resolución limpia y continua, pero añadió que si los demócratas quieren negociar sobre la ampliación de los subsidios de atención médica que expirarán a finales de año, “¿Qué hay de malo en la idea del presidente Trump de abrir el gobierno?”

Acusó a los demócratas de lucrar con las compañías de seguros médicos y de que el partido “está siendo financiado por quién está engordando con ObamaCare”.

“No son los médicos. No son los pacientes. Desde luego, no son los pacientes a quienes se les mintió desde el principio”, dijo Burchett. “Es como si tuvieran un billete de cinco dólares y lo arrojaran a un hilo de pescar y lo llevaran por el pasillo hasta las cámaras del Senado, y todos los demócratas lo estuvieran persiguiendo, y de eso se trata exactamente.

“No se trata de cuidar a la gente. Se trata de poder. Se trata de control. Es arrogancia. Es Washington, DC, en su totalidad y necesita cambiar”.

Horas antes, los demócratas del Senado ofrecieron a los republicanos un recurso provisional de financiación a corto plazo con un “minibús” adjunto de tres proyectos de ley y la extensión de los créditos fiscales por un año. Los republicanos vieron la oferta como “infructuosa” y, como la llamó el senador Lindsey Graham (RS.C.), como “terrible”.

“Las cinco compañías de atención médica más grandes de Estados Unidos han tenido un aumento del 1.000 por ciento en los precios de sus acciones desde 2010. Estamos inundando a estas personas con dinero que está creando inflación”, continuó Graham. “El programa no funciona y no voy a seguir dando cientos de miles de millones de dólares a las compañías de seguros”.

Si bien los demócratas han hecho de la ampliación de los subsidios de la Ley de Atención Médica Asequible (ACA) su enfoque central en medio de las negociaciones de financiación, los republicanos han dicho sistemáticamente que negociarán sólo después de que el gobierno reabra.

El líder de la mayoría del Senado, John Thune (RS.D.), sostuvo la misma línea.

“Una extensión de un año en la línea de lo que están sugiriendo… simplemente no se acerca”, dijo Thune, y agregó que la oferta demócrata tampoco incluye protecciones para la Enmienda Hyde, que prohíbe el uso de fondos federales para pagar abortos.





