Seguro que parece que Trump cree que este artículo satírico sobre Obama es cierto: ‘¡GUAU!’

Durante su torrente de publicaciones de Truth Social del domingo por la mañana, Trump amplificó un titular sobre su supuesto némesis, el expresidente Barack Obama.
El problema es que el titular es de una web de noticias satíricas que lo publicó hace nueve meses.
El artículo del Dunning-Kruger Times dice que el Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE), una agencia creada por la propia administración de Trump, detuvo un pago anual de 2,6 millones de dólares al expresidente por “regalías asociadas con Obamacare”.
Triunfo publicó una captura de pantalla el domingo en Truth Social de lo que parece ser una publicación X sobre el artículo ficticio, combinándola con un mensaje de una sola palabra: “¡GUAU!”
Un portavoz de la Casa Blanca no respondió de inmediato a la solicitud del HuffPost de comentar si el presidente sabía que el artículo proviene de un sitio de noticias satírico. llamado así por el sesgo cognitivo en el que alguien sobreestima erróneamente su propia competencia.
En su página “Acerca de nosotros”el Dunning-Kruger Times dice que es una subsidiaria de la red “America’s Last Line of Defense” (ALLOD) de “parodia, sátira y payasadas, o como la llamó Snopes antes de perder la guerra contra la sátira: Junk News”.
“Todo lo que hay en este sitio web es ficción. No es mentira y no son noticias falsas porque no son reales”, se lee en el sitio. “Si crees que es real, deberías hacerte examinar la cabeza”.
El sitio también dice que llama a los fanáticos conservadores de ALLOD “estadounidenses caucásicos frágiles, asustados, en su mayoría mayores” que “creen en casi cualquier cosa”.
“Aunque nos esforzamos por educarles en que no todo con lo que están de acuerdo es verdad, todavía son viejos, típicamente ignorantes y, nuevamente, tienen mucho miedo de todo”, se lee.