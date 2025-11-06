Senadores republicanos hunden resolución para bloquear posibles ataques contra Venezuela







Los senadores republicanos anularon el jueves una resolución sobre poderes de guerra que habría impedido que la administración del presidente Trump llevara a cabo ataques militares dentro de Venezuela sin la autorización del Congreso, mientras persiste la campaña de la Casa Blanca contra presuntos barcos narcotraficantes en ambos lados de América del Sur.

La resolución conjunta, que fue presentada por el senador Tim Kaine (D-Va.) el mes pasado, fue revocada en una votación del Senado de 51 a 49 el jueves. Los senadores republicanos Lisa Murkowski (Alaska) y Rand Paul (Ky.) se unieron a los demócratas para respaldar la medida.

La resolución “instruye al Presidente a poner fin al uso de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos para hostilidades dentro o contra Venezuela, a menos que esté explícitamente autorizado por una declaración de guerra o una autorización específica para el uso de la fuerza militar”.

“No deberíamos estar en guerra sin el Congreso”, dijo Kaine el jueves antes de la votación.

El senador Lindsey Graham (RS.C.), un halcón de la defensa, argumentó en el pleno del Senado que la Ley de Poderes de Guerra es una “violación constitucional” de la capacidad del presidente para llevar a cabo operaciones militares, ya que la ley “quita la capacidad de decidir asuntos militares y reside en nosotros”.

“Si se puede poner fin a la decisión de un comandante en jefe a través de la Ley de Poderes de Guerra, entonces esa autoridad constitucional ha sido asumida por el Congreso y eso sería un desastre para este país”, dijo Graham el jueves.

El senador Adam Schiff (demócrata por California) dijo el jueves que no cree que los estadounidenses quieran “derrocar” el régimen venezolano con “la esperanza de que suceda algo mejor”.

“Si la administración siente lo contrario, que vengan al Congreso y expongan su caso”, dijo Schiff en el pleno del Senado. “Que se presenten ante el pueblo estadounidense y expongan sus argumentos. Que soliciten autorización para usar la fuerza para deshacerse de Maduro. Pero no abdicemos de nuestra responsabilidad”.

kaineintroducidoLa medida, que cuenta con 15 copatrocinadores, a mediados de octubre, poco después de que Trump confirmara que autorizaba a la CIA a realizar operaciones encubiertas en Venezuela.

A pesar de votar en contra de la resolución de Kaine el jueves, el senador Todd Young (R-Ind.) dijo que su voto “no es un respaldo al rumbo actual de la Administración en el Caribe y el Pacífico Oriental”.

“Como cuestión de política, me preocupan muchos aspectos y suposiciones de esta operación y creo que está en desacuerdo con la mayoría de los estadounidenses que quieren que el ejército estadounidense se involucre menos en conflictos internacionales”, dijo en una declaración después de la votación, enfatizando que si bien “nadie ha declarado la guerra a Venezuela, la progresiva expansión de la guerra ejecutiva (bajo presidentes de ambos partidos) sin aporte o supervisión del Congreso es peligrosa”.

La administración ha reunido una presencia masiva de fuerza militar estadounidense en la región del Comando Sur de Estados Unidos, incluidos buques de guerra, aviones de combate, aviones espía y al menos un submarino de propulsión nuclear.

Trump y otros funcionarios de la administración han aumentado la presión contra el presidente venezolano Nicolás Maduro, a quien han llamado un “líder ilegítimo”. Durante su entrevista en En “60 Minutes” de CBS, Trump señaló que los días de Maduro están contados, pero no confirmó que los ataques militares estadounidenses en Venezuela sean inminentes.

Schiff y Kaine presentaron una resolución similar buscando detener los ataques del ejército estadounidense contra supuestos barcos de contrabando de drogas en el Caribe y el Pacífico Oriental, pero la medida fue rechazada por los senadores republicanos a principios de octubre.

El ejército estadounidense ha llevado a cabo 16 ataques contra presuntos buques de narcotráfico en el Caribe y el Pacífico Oriental, matando al menos a 66 personas a quienes el gobierno ha llamado “narcoterroristas”. Dos personas fueron repatriadas a Ecuador y Colombia tras una huelga a mediados de octubre.

La Casa Blanca argumentó el lunes que no necesita la aprobación del Congreso para continuar con los ataques a barcos porque los ataques no alcanzan el nivel de “hostilidades” que requerirían la autorización del Capitolio, diciendo que las operaciones se realizan “en gran parte mediante vehículos aéreos no tripulados lanzados desde buques de guerra en aguas internacionales”.

Según la Resolución sobre Poderes de Guerra de 1973, el presidente debe detener las operaciones militares después de 60 días si no obtiene la autorización del Congreso, o el comandante en jefe puede solicitar una extensión de 30 días. El plazo de 60 días desde que la administración notificó por primera vez al Congreso sobre una huelga contra un presunto barco de narcotráfico pasó el lunes.

La administración Trump ha estado informando a los legisladores del Congreso en las últimas semanas mientras los miembros buscaban más información sobre los ataques a los barcos.

La última sesión informativa tuvo lugar en el Senado el miércoles, encabezada por el Secretario de Estado Marco Rubio y el Secretario de Defensa Pete Hegseth. La sesión informativa no disipó las preocupaciones de algunos demócratas que exigen más información sobre las operaciones. Otros que asistieron a la sesión informativa expresaron confianza en el trabajo de la comunidad de inteligencia y en que los legisladores recibieron una visión general del proceso de selección de objetivos.

“¿Qué sucede cuando hay alguien cerca que puede ser inocente? Estas son las cosas en las que el Departamento de Defensa está acostumbrado a pensar, y todavía no hemos llegado a ese nivel de granularidad. Así que, una vez más, no me preocupa demasiado que vayan a capturar un barco pesquero, porque nuestra comunidad de inteligencia es muy, muy buena, pero no estoy seguro de que sepamos con precisión quiénes están en esos barcos y por qué están allí”, dijo el representante Jim Himes (D-Conn.), el principal demócrata de la Cámara Permanente. Comité Selecto de Inteligencia, dijo a los periodistas el miércoles.

“¿Son personas estadounidenses, etc.?”, añadió. “Así que ese es el nivel de fidelidad que tenemos”.





