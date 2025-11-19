Seth Meyers mide a Trump con una comparación absolutamente caricaturesca





“¿Así que ahora los funcionarios extranjeros simplemente le están dando oro abiertamente?” Meyers preguntó sobre la delegación, cuyo impulso para deslumbrar a Trump se produjo justo antes del acuerdo comercial de Suiza con EE.UU. “Trump se está convirtiendo en una caricatura política de acción real. ¡La próxima vez alguien le dará un gran saco con un signo de dólar!”

Meyers luego habló sobre la reciente entrevista de Trump con la cadena de derecha GB News en el Reino Unido. afirmó que la gente le pregunta: “¿Qué recomiendas para el crecimiento de tus hijos?”

“Sin embargo, no sé si querría un consejo sobre cómo criar hijos de alguien que ni siquiera sabe que se llama ‘criar hijos’”, bromeó Meyers antes de expresar su impresión de Trump.

″’¡Qué difícil hacer crecer a los niños en este clima durante la estación seca!’”

En la misma entrevista, Trump afirmó que nunca había consumido una bebida alcohólica y que no consume drogas.

“Tal vez uno de los mejores respaldos que he escuchado sobre el consumo de alcohol y drogas”, bromeó Meyers.

