Taylor Swift rompe el registro del podcast que anteriormente tenía Trump

Estamos seguros de que habrá mala sangre.
El miércoles, el ganador del Grammy apareció en el “Nuevas alturas“Podcast de la mano con su novio y su coanfitrión Travis Kelcemientras su hermano mayor, Jason Kelce, entrevistó a Swift por un poco más de dos horas.
El Bestia diaria informa que 1.3 millones de espectadores sintonizaron para ver el episodio de podcast en YouTube dentro de la primera hora que estaba en línea. El outlet señala que los representantes del cantante “Shake It Off” confirmaron el número.
La cifra triunfa sobre el récord previamente en poder de Trump. Su aparición en la “Experiencia de Joe Rogan” en octubre de 2024 vio a 800,000 personas sintonizar dentro de la primera hora, según el analista de datos de CNN Harry Enton.
La presentadora de CNN, Kate Bolduan, también señaló el miércoles que el episodio está “ya está en camino de convertirse en uno de los podcasts más vistos de todos los tiempos”.
Es probable que Trump esté bastante molesto por la veloz que lo traza. El El presidente expresó hostilidad Hacia el cantante de “espacio en blanco” después de que respaldó públicamente a Kamala Harris en la preparación para las elecciones presidenciales de 2024.
“Odio a Taylor Swift”, escribió en todos los límites en su plataforma social de la verdad en ese momento.
En mayo, el presidente demostró que no era Swiftie una vez más cuando él Publicado otra publicación Sobre la verdad social que decía: “¿Alguien ha notado que, desde que dije ‘Odio a Taylor Swift’, ya no está ‘caliente?’
Suponemos que al menos 1.3 millones de personas piensan lo contrario.