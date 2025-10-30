Tercer sospechoso arrestado en tiroteo mortal contra pasante del Congreso







Un tercer sospechoso acusado de matar a Eric Tarpinian-Jachym fue arrestado el miércoles en Washington, DC.

Naqwan Antonio Lucas fue detenido por la Policía Metropolitana, que cree que estuvo involucrado en la muerte de Tarpinian-Jachym y en la muerte a tiros de Zoey Kelley, de 17 años.

Tarpinian-Jachym tenía 21 años cuando murió en julio. Era un estudiante de la Universidad de Massachusetts-Amherst que vivía en la capital del país para realizar una pasantía para el representante Ron Estes (R-Kan.).

“Eric murió solo. Sin madre, sin padre, sin hermana. ¿Por qué? Porque tres adolescentes, dos, 17, uno, 18, todos acostumbrados a salirse con la suya en conductas delictivas porque vivían en un distrito que no lo tomaba en serio”, dijo la fiscal federal para DC, Jeanine Pirro, a los periodistas durante una conferencia de prensa del jueves.

“Nunca creyeron que serían castigados, así que siguieron avanzando”, añadió.

Pirro dijo que Lucas y los otros dos adolescentes involucrados en el tiroteo enfrentarán cargos de asesinato en primer grado cuando sean adultos.

Tarpinian-Jachym sucumbió a las heridas de bala en un hospital local el día después de sus heridas. El cuerpo de Kelley fue descubierto por la policía metido en el armario de un compañero de cuarto que se alojaba con el padre de Lucas, según WUSA 9.

Pirro culpó al Consejo de DC por el atroz crimen.

“El Consejo de DC está más interesado en proteger a los jóvenes delincuentes con el pretexto de proteger la inocencia de los jóvenes”, dijo Pirro a los periodistas durante la conferencia de prensa del jueves.

“Es hora de que empiecen a proteger a los ciudadanos del Distrito”.





