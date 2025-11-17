Trump, a la inversa, pide al Partido Republicano de la Cámara de Representantes que vote para liberar los archivos de Epstein







El presidente Trump pidió el domingo por la noche a los republicanos de la Cámara de Representantes que votaran a favor de publicar los archivos vinculados al delincuente sexual convicto Jeffrey Epstein, revirtiendo su posición anterior. El anuncio de Trump se produjo en medio de señales de que una votación esta semana sobre una medida forzada por una petición de aprobación de la gestión podría haber ganado docenas de votos republicanos a pesar de la oposición del presidente. “Como…







Fuente