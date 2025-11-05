Trump advierte que los neoyorquinos huirán a Florida después de la victoria de Mamdani

Trump advierte que los neoyorquinos huirán a Florida después de la victoria...







El presidente Trump advirtió durante un discurso en Miami que los neoyorquinos pronto huirán a Florida luego de la victoria del alcalde electo de la ciudad, Zohran Mamdani (D), el martes.

“Ahora los demócratas son tan extremistas que Miami pronto será el refugio para quienes huyen del comunismo en la ciudad de Nueva York. Huyen”, dijo Trump ante una multitud en el America Business Forum.

“¿Dónde vives? La ciudad de Nueva York, pero estoy tratando de irme porque no quiero vivir en un régimen comunista”, añadió.

El propio Trump abandonó su ciudad natal de Nueva York para ir a Palm Beach en 2019, diciendo que los líderes demócratas de la ciudad y el estado lo habían tratado mal.

“Cuando dejé Nueva York para ir a la Casa Blanca, fue bueno excepto que teníamos señales reveladoras de problemas porque teníamos a un tipo llamado DeBlasip”, dijo Trump, atacando al ex alcalde de la ciudad, Bill DeBlasio (D). “Probablemente sea considerado el peor alcalde de la historia”.

Los republicanos de Florida han apelado exitosamente a los inmigrantes del estado provenientes de países como Venezuela y Cuba, advirtiendo sobre lo que dicen es un socialismo y comunismo generalizado dentro del Partido Demócrata.

“Como he advertido durante muchos años, nuestros oponentes están empeñados en convertir a Estados Unidos en una Cuba comunista o una Venezuela socialista, y ya ven lo que pasó en esos lugares”, dijo Trump en su discurso.

Los comentarios del presidente son la última salva en la intensificación de la guerra de palabras entre él y Mamdani, quien se identifica como un socialista demócrata.

Mamdani incitó a Trump durante su discurso de victoria en Brooklyn el martes por la noche.

“Así que Donald Trump, ya que sé que estás mirando, tengo cuatro palabras para ti: sube el volumen”, dijo el alcalde electo.

Durante el discurso de Mamdani, Trump publicó “…¡Y ASÍ COMIENZA!” en VerdadSocial.





