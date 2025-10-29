Trump da una actualización sorpresa sobre las conversaciones sobre el ‘tercer mandato’ de 2028

El presidente Donald Trump pareció descartar el miércoles buscar un tercer mandato en 2028, admitiendo que la Constitución lo prohíbe.
“Es algo muy interesante. Tengo las mejores cifras de cualquier presidente en muchos años”, dijo. “Y yo diría que si lo lees, queda bastante claro. No tengo permitido postularme. Es una lástima, obviamente”.
Trump ha estado vendiendo productos de 2028 y entregándolos a los visitantes de la Casa Blanca, y el lunes no descartó postularse nuevamente a pesar de la redacción muy específica de la 22a enmienda.
“Realmente no he pensado en ello. Tengo los mejores números de encuestas que jamás haya tenido”, dijo a los periodistas. “¿No lo descarto? Quiero decir, tendrás que decírmelo”.
Sin embargo, algunos de sus principales partidarios han sido incluso más explícitos.
Steve Bannon, conocedor de Trump desde hace mucho tiempo, uno de los arquitectos de su victoria de 2016 y asesor de la Casa Blanca durante parte de su primer mandato, insistió la semana pasada en que había otro mandato de Trump en la bolsa.
“Obtendrá un tercer mandato”, Bannon le dijo a The Economist. “Trump será presidente en el 28 y la gente debería adaptarse a eso”.
El senador Tommy Tuberville (republicano por Alabama) calificó de “improbable” un tercer mandato, pero también se mostró abierto a ello.
“Sabes, si lees la Constitución, dice que no lo es, pero si él dice que tiene algunas circunstancias diferentes que podrían eludir la Constitución, pero eso depende de él”, dijo Tuberville. según La Colina.
Otros aliados, sin embargo, han dicho que Trump no puede volver a postularse.
El martes se le preguntó a Trump sobre la afirmación del presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson (R-La.), de que simplemente estaba “troleando” con su discurso de 2028.
“No creo que haya dicho eso, no creo que haya usado ese término”, dijo Trump.
“La gorra Trump 2028 es una de las más populares que jamás se haya producido, y él se divierte con ella, trolleando a los demócratas, cuyos pelos están en llamas ante la perspectiva misma”, dijo Johnson.
Añadió que Trump sabe que no se permite postularse para 2028.
“Ha sido una gran campaña, pero creo que el presidente conoce (y él y yo hemos hablado de ello) las restricciones de la Constitución”, dijo Johnson.