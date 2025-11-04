Trump dice a los neoyorquinos que “deben votar” por Cuomo mientras ataca a Mamdani

Después de meses de informes En cuanto a los vínculos entre los dos políticos, el presidente Donald Trump publicó un enfático respaldo al exgobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, para la alcaldía de la ciudad de Nueva York, y nuevamente amenazó con limitar los fondos federales si ganaba el asambleísta estatal Zohran Mamdani.

“También debemos recordar esto: un voto por Curtis Sliwa (¡que luce mucho mejor sin la boina!) es un voto por Mamdani”, Trump escribió en una publicación del lunes en Truth Social instando a los votantes a pasar por alto a Sliwa, el candidato republicano. “Ya sea que a usted personalmente le guste Andrew Cuomo o no, realmente no tiene otra opción. Debe votar por él y esperar que haga un trabajo fantástico. ¡Él es capaz de hacerlo, Mamdani no!”.

El respaldo de Trump se produce después de una Informe del New York Times sugirió que él y Cuomo tenían una relación más cómoda y habían realizado una llamada sobre las elecciones, algo que ambos líderes negaron. Anteriormente, Cuomo también había reflexionado abiertamente sobre cómo Trump podría ayudar a influir a los votantes republicanos a su favor.

“El propio Trump, así como los principales republicanos, dirán que el objetivo es detener a Mamdani. Y ustedes estarán desperdiciando su voto en Sliwa. Así que me siento bien por eso”, dijo Cuomo en un evento para recaudar fondos en agosto. según un informe de Politico.

El respaldo de Trump también sigue a los frecuentes ataques que ha lanzado contra Mamdani, incluidas declaraciones xenófobas sobre su identidad y repetidos ataques contra su ideología como socialista demócrata.

Repetida y falsamente ha calificado a Mamdani de “comunista” y ha sugerido podría ser arrestado si bloquea al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas en la ciudad como alcalde. Trump también amplificó afirmaciones falsas que Mamdani, un ciudadano naturalizado, se encuentra ilegalmente en Estados Unidos.

El lunes, Trump se hizo eco de amenazas anteriores que hizo sobre restringir la financiación federal a la ciudad de Nueva York bajo el liderazgo potencial de Mamdani.

“Si el candidato comunista Zohran Mamdani gana las elecciones para alcalde de la ciudad de Nueva York, es muy poco probable que contribuya con fondos federales, aparte del mínimo requerido, a mi amado primer hogar, debido al hecho de que, como comunista, esta otrora gran ciudad tiene CERO posibilidades de éxito, ¡o incluso de supervivencia!” Trump escribió.

“Lucharemos por cada dólar que la ciudad recibe actualmente del gobierno federal”. Mamdani dijo anteriormente durante una entrevista de CNNseñalando que la ciudad puede presentar demandas impugnando los esfuerzos por retener fondos federales.

Mamdani ha señalado durante mucho tiempo la relación de Cuomo con el presidente como una vulnerabilidad importante y argumentó que Cuomo será “el títere de Trump” si es elegido alcalde. Cuomo respondió diciendo que se enfrentó a Trump durante la pandemia y que lo volvería a hacer.

Olvídate de los salones de baileAyude a construir unSala de redacción Tu apoyoCombustiblesNuestra Misión Tu apoyoCombustiblesNuestra Misión Conviértete en miembro del HuffPost Cuando el poder se acumula bajo techos dorados, el verdadero periodismo permanece afuera, planteando las preguntas que importan. Únase a la membresía del HuffPost y mantenga sólidos los informes independientes para todos. Seguimos comprometidos a brindarle el periodismo inquebrantable y basado en hechos que todos merecen. Gracias nuevamente por su apoyo en el camino. ¡Estamos realmente agradecidos por lectores como usted! Su apoyo inicial ayudó a llegar hasta aquí y reforzó nuestra sala de redacción, lo que nos mantuvo fuertes en tiempos de incertidumbre. Ahora que continuamos, necesitamos su ayuda más que nunca. Esperamos que se una a nosotros una vez más. Seguimos comprometidos a brindarle el periodismo inquebrantable y basado en hechos que todos merecen. Gracias nuevamente por su apoyo en el camino. ¡Estamos realmente agradecidos por lectores como usted! Su apoyo inicial ayudó a llegar hasta aquí y reforzó nuestra sala de redacción, lo que nos mantuvo fuertes en tiempos de incertidumbre. Ahora que continuamos, necesitamos su ayuda más que nunca. Esperamos que se una a nosotros una vez más. Soporte HuffPost ¿Ya eres miembro? Inicie sesión para ocultar estos mensajes.