Trump dice que Elizabeth Warren “tiene que tomar una prueba de drogas”

El presidente Donald Trump sugirió el jueves que la senadora Elizabeth Warren (D-Mass.) Tiene un problema de consumo de drogas en medio de su en curso sobre sus políticas.

Mientras responde preguntas en la Oficina Oval durante la celebración del 90 aniversario de la Ley de Seguro Social, Trump criticó al senador.

“Elizabeth Warren dijo que era india. La llamamos Pocahontas. Es una mentirosa. Mentió toda su carrera”, él dicho. “Según el hecho de que ella era india, pudo ingresar a ciertas universidades, conseguir ciertos trabajos, entrar en ciertas universidades para trabajar allí. Y es una mentirosa y una persona mala”.

Warren lanzó el Resultados de una prueba de ADN En octubre de 2018, que mostró que tiene ascendencia nativa americana distante que data de seis a 10 generaciones. Triunfo la había desafiado para tomar esa prueba meses antes.

En otro lugar, mientras hablaba con los periodistas el jueves, el POTUS realizó disparos en Warren para secundario El candidato de la alcaldía socialista demócrata Zohran Mamdani de la ciudad de Nueva York.

“Ella es una locura. La vi la otra noche. Ally se ha ido respaldando a un comunista en la ciudad de Nueva York, y estaba todas emocionada y saltando hacia arriba y hacia abajo”, dijo Trump. “Ella tiene que hacerse una prueba de drogas. Realmente, sin embargo, tiene que hacerse una prueba de drogas. No hay forma de que alguien pueda actuar de esa manera y ser normal”.

La excavación de Trump en Warren llegó después de que ella llamó a la administración Trump en un artículo de opinión para Fox News a principios de este año.

“El Seguro Social está bajo ataque como nunca antes. “La gente está luchando con los precios altos mientras sus ahorros de jubilación se evaporan”.

La secretaria de prensa asistente de la Casa Blanca, Liz Huston, criticó a los demócratas en un comunicado sobre el Sitio oficial de la Casa Blanca Jueves.

“Mientras los demócratas agitan y venden sobre la seguridad social, el presidente Trump está demostrando su compromiso inquebrantable para proteger y fortalecer este programa vital para los casi 72 millones de estadounidenses que se benefician de él”, dijo.

Huston agregó: “Al mejorar enormemente la experiencia de servicio al cliente a través de mejoras tecnológicas, evitar que los extranjeros ilegales accedan a los beneficios y no entreguen impuestos sobre la seguridad social a través de un gran proyecto de ley: el presidente Trump ha hecho que la seguridad social sea grande nuevamente”.

Trump también afirmó el jueves que su administración “ya ha pateado a casi 275,000 extranjeros ilegales del sistema de seguridad social”. Fox News informes.

Trump criticó a su predecesor, el ex presidente Joe Biden, por “nunca comenzar a nadie”.

