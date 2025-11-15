Trump dice que obtuvo la ‘puntuación más alta’ en el último chequeo: ‘No tengo idea de lo que analizaron’

El presidente Donald Trump se jactó el viernes de los resultados de su chequeo médico más reciente, el segundo en seis meses, y destacó los resultados “sobresalientes” de sus pruebas físicas y cognitivas. Sin embargo, admitió que no sabía muy bien qué examinaban sus médicos, sólo que era bueno.

“El médico dijo que era el mejor resultado que jamás había visto como médico”. Trump dijo a los periodistas en el Air Force One. “Eso es todo. Pero me hice una resonancia magnética como parte de mi estándar, anualmente, o creo que lo hacen cada dos años, pero me hago el examen físico todos los años, y el resultado fue excelente”.

Trump le preguntó en broma a la periodista que le preguntó sobre su resonancia magnética si cree que no debería habérsela hecho. También se le preguntó si su resonancia magnética se refería a algún órgano en particular, como el corazón o el cerebro.

“No tengo idea de lo que analizaron, pero lo que sea que analizaron, lo analizaron bien”, dijo Trump. “Y dijeron que obtuve el mejor resultado que jamás hayan visto. Ahora, la otra cosa que hice fue, como saben, una prueba avanzada, muy avanzada, de agudeza mental”.

Y añadió: “Y como probablemente habrás oído, obtuve un puntaje perfecto. Obtuve una puntuación perfecta. Obtuve la puntuación más alta. Obtuve una puntuación perfecta. Y la única razón por la que les digo eso es que es una materia, a diferencia de [former President Joe] Biden y otros, que podrías quitarte el plato de encima”.

Trump estuvo entre las voces más fuertes el año pasado especular públicamente sobre El entonces presidente Biden y su supuesto deterioro cognitivo. Desde entonces, los demócratas han especulado que Trump, de 79 años, podría estar experimentando una caída similar en su agudeza.

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, dijo en octubre que la segunda visita del presidente en ese momento al Centro Médico Walter Reed fue parte de un “chequeo anual de rutina”. Trump ya había visitado las instalaciones de Maryland para un chequeo tan recientemente como abril.

FuerzaElHechos Tu apoyoCombustiblesNuestra misión Tu apoyoCombustiblesNuestra misión La administración Trump espera que sus secretos más profundos sigan ocultos, pero no dejaremos de exigir respuestas. Su membresía fortalece el periodismo que exige responsabilidades a quienes están en el poder. Únase hoy. Seguimos comprometidos a brindarle el periodismo inquebrantable y basado en hechos que todos merecen. Gracias nuevamente por su apoyo en el camino. ¡Estamos realmente agradecidos por lectores como usted! Su apoyo inicial ayudó a llegar hasta aquí y reforzó nuestra sala de redacción, lo que nos mantuvo fuertes en tiempos de incertidumbre. Ahora que continuamos, necesitamos su ayuda más que nunca. Esperamos que se una a nosotros una vez más. Seguimos comprometidos a brindarle el periodismo inquebrantable y basado en hechos que todos merecen. Gracias nuevamente por su apoyo en el camino. ¡Estamos realmente agradecidos por lectores como usted! Su apoyo inicial ayudó a llegar hasta aquí y reforzó nuestra sala de redacción, lo que nos mantuvo fuertes en tiempos de incertidumbre. Ahora que continuamos, necesitamos su ayuda más que nunca. Esperamos que se una a nosotros una vez más. Soporte HuffPost ¿Ya eres miembro? Inicie sesión para ocultar estos mensajes.