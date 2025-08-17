Trump dice que se llevó bien ‘en la cumbre de Alaska

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, habló en su relación con el presidente ruso Vladimir Putin en una entrevista con el presentador de Fox News Sean Hannity luego de una cumbre entre los dos líderes mundiales.
Trump y Putin se reunieron el viernes en Alaska para discutir la guerra en curso de Rusia con Ucrania. La reunión no logró producir un acuerdo de alto el fuego.
“Si tuviera que calificarlo en una escala de uno a 10?” Maldad le pidió a Trump de la cumbre en su programa el viernes por la noche.
“Así que creo que la reunión fue un 10 en el sentido que nos llevamos muy bien”, respondió el presidente. “Y es bueno cuando, ya sabes, se llevan dos grandes potencias, especialmente cuando son potencias nucleares”.
Hannity también le preguntó a Trump cuál era el “ambiente” después de que los aviones de los dos presidentes aterrizaran por primera vez en Alaska.
“Bueno, sabes que siempre tuve una gran relación con el presidente Putin, y habríamos hecho grandes cosas juntos”, respondió Trump, promocionando la tierra “increíble” de Rusia con “la tierra rara, el petróleo, el gas, todo”.
Agregó que él y Putin fueron “detenidos” de hacer “muchas cosas geniales” por lo que llamó el “Rusia, Rusia, Rusia engaño”.
En otra parte de la entrevista, Trump reiteró sus dudosas afirmaciones de que las elecciones presidenciales de 2020, que perdió ante Joe Biden, fue manipulada. Esta vez, afirmó que Putin estuvo de acuerdo con él, y que el presidente ruso dijo que la guerra nunca habría estallado si Trump hubiera estado en el cargo.
“Fue muy interesante porque hablamos sobre 2020”, declaró Trump. “Dijo, ganaste esa elección por mucho, y así es como lo consiguió. Dijo:” Y si hubieras ganado, no habríamos tenido una guerra “.