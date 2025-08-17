Trump le dice a Zelenskiy que Putin quiere más de Ucrania, insta a Kyiv hacer un trato

Washington/Moscú/Kiev, 16 de agosto (Reuters) – El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, dijo el sábado que Ucrania debería llegar a un acuerdo para poner fin al Guerra con Rusia Porque “Rusia es un poder muy grande, y no lo son”, después de una cumbre donde se informó que Vladimir Putin exigió más tierras ucranianas.

Después de que los dos líderes se reunieron en Alaska el viernes, Trump dijo al presidente ucraniano Volodymyr zelenskiy que Putin había ofrecido congelar la mayoría de las líneas de primera línea si Kyiv cediera a todos Donetsk, la región industrial que es uno de los principales objetivos de Moscú, dijo una fuente familiarizada con el asunto.

Zelenskiy rechazó la demanda, dijo la fuente. Rusia ya controla un quinto de Ucrania, incluidas las tres cuartas partes de la provincia de Donetsk, que entró por primera vez en 2014.

Trump también dijo que estuvo de acuerdo con Putin que se debe buscar un acuerdo de paz sin el alto el fuego previo que Ucrania y sus aliados europeos habían exigido. Ese fue un cambio de su posición antes de la cumbre, cuando dijo que no estaría feliz a menos que se acordara un alto el fuego.

“Fue determinado por todo lo que la mejor manera de poner fin a la horrible guerra entre Rusia y Ucrania es ir directamente a un acuerdo de paz, que terminaría con la guerra, y no un mero acuerdo en el fuego, que a menudo no se mantiene”, publicó Trump en Truth Social.

Zelenskiy dijo que la falta de voluntad de Rusia para detener la lucha complicaría los esfuerzos para forjar una paz duradera. “Detener el asesinato es un elemento clave para detener la guerra”, dijo en X.

Sin embargo, Zelenskiy dijo que se encontraría con Trump en Washington el lunes.

En esta fotografía de la piscina distribuida por la agencia estatal rusa Sputnik, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y el presidente ruso Vladimir Putin hablan sobre el asfalto a su llegada para una cumbre de los Estados Unidos en Ucrania en la base conjunta Elmendor-Richardson en Anchorage, Alaska, el 15 de agosto de 2025. (Foto de Sergey Bobylev / Pool / AFP a través de Getty Images) Sergey Bobylev a través de Getty Images

Que evocarán recuerdos de un reunión en la Oficina Oval de la Casa Blanca en febrero, donde Trump y el vicepresidente JD Vance le dieron a Zelenskiy un brutal aprescadia pública. Trump dijo que una reunión a tres vías con Putin y Zelenskiy podría seguir.

Los aliados europeos de Kyiv bienvenidos TriunfoLos esfuerzos pero prometieron respaldar a Ucrania y apretar las sanciones a Rusia. Los líderes europeos podrían Únase a la reunión de la Casa Blanca del lunes Además, dijo el ministro de Relaciones Exteriores alemán Johann Wadephul.

Rusia lanzó una invasión a gran escala de Ucrania en febrero de 2022 y ha avanzado gradualmente durante meses. La guerra, la más mortal en Europa durante 80 años, ha matado o herido a más de un millón de personas de ambos lados, incluidos miles de civiles en su mayoría ucranianos, según los analistas.

Rusia probablemente dará la bienvenida a los comentarios de Trump

Los diversos comentarios de Trump sobre la reunión de tres horas con Putin en su mayoría alineados con el puestos públicos de Moscú, que dice que un asentamiento completo será complejo porque las posiciones son “diametralmente opuestas”.

Putin no señaló ningún movimiento en las demandas de larga data de Rusia, que también incluyen un veto sobre la membresía deseada de Kiev en la Alianza de la OTAN. No mencionó en público a conocer a Zelenskiy. El asistente de Kremlin, Yuri Ushakov, dijo que no se había discutido una cumbre de tres vías.

En una entrevista con Sean Hannity de Fox News, Trump señaló que él y Putin habían discutido las transferencias de tierras y las garantías de seguridad para Ucrania, y habían “acordado en gran medida”.

“Creo que estamos bastante cerca de un acuerdo”, dijo, y agregó: “Ucrania tiene que estar de acuerdo. Tal vez dicen ‘no'”.

Cuando se le preguntó qué aconsejaría a Zelenskiy que hiciera, Trump dijo: “Tengo que hacer un trato”.

“Mira, Rusia es un poder muy grande, y no lo son”, agregó.

El presidente Donald Trump se reúne con el presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy en la Oficina Oval de la Casa Blanca, el viernes 28 de febrero de 2025 en Washington. (Photo AP/ Mystyslav Chernov)

Necesidad de garantías de seguridad para Ucrania

Zelenskiy ha dicho constantemente que no puede admitir territorio sin cambios en la constitución de Ucrania, y Kiev ve las “ciudades fortalezas” de Donetsk, como Esloviansk y Kramatorsk como un bulero contra otros avances rusos.

Zelenskiy también ha insistido en las garantías de seguridad, para disuadir a Rusia de invadir nuevamente. Dijo que él y Trump habían discutido “señales positivas” en los Estados Unidos que participaron, y que Ucrania necesitaba una paz duradera, no “solo otra pausa” entre las invasiones rusas.

El primer ministro canadiense Mark Carney dio la bienvenida a lo que describió como la apertura de Trump para proporcionar garantías de seguridad a Ucrania bajo un acuerdo de paz. Dijo que las garantías de seguridad eran “esenciales para cualquier paz justa y duradera”.

Putin, quien se ha opuesto a involucrar a las fuerzas terrestres extranjeras, dijo que estuvo de acuerdo con Trump en que la seguridad de Ucrania debe ser “garantizada”.

Para Putinsolo sentarse con Trump representó una victoria. Los líderes occidentales lo habían condenado desde el comienzo de la guerra, y solo una semana antes había enfrentado una amenaza de nuevas sanciones de Trump.

ALASKA, Estados Unidos – 15 de agosto: La primera ronda de negociaciones entre el presidente ruso Vladimir Putin y el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, en el estado estadounidense de Alaska concluye en Anchorage, Alaska, Estados Unidos el 15 de agosto de 2025. (Foto de la Oficina de Prensa de Kremlin/Anadolu a través de Getty Images)

‘1-0 por Putin’

Trump habló con los líderes europeos después de regresar a Washington. Varios estresados La necesidad de mantener presión sobre Rusia.

El primer ministro británico, Keir Starmer, dijo que el fin de la guerra estaba más cerca que nunca, gracias a Trump, pero dijo que impondría más sanciones a Rusia si la guerra continúa.

Los líderes europeos dijeron en un comunicado que Ucrania debe tener garantías de seguridad de “ironclades” y que no se deben poner límites a sus fuerzas armadas o derecho a buscar la membresía de la OTAN, como ha buscado Rusia.

Algunos políticos y comentaristas europeos estaban mordaces sobre la cumbre.

“Putin recibió su tratamiento de alfombra roja con Trump, mientras que Trump no recibió nada”, publicó Wolfgang Ischinger, ex embajador alemán en Washington, en X.

Tanto Rusia como Ucrania llevaron a cabo ataques aéreos nocturnos, un hecho diario, mientras que los peleas se desataban en el frente.

Trump le dijo a Fox que pospusiría imponiendo aranceles sobre China Por comprar petróleo ruso, pero podría tener que “pensarlo” en dos o tres semanas.

Terminó sus comentarios después de la cumbre diciéndole a Putin: “Te hablaremos muy pronto y probablemente te volveremos a ver muy pronto”.

“La próxima vez en Moscú”, respondió un sonriente Putin en inglés.