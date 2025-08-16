Trump no puede asegurar el alto el fuego de Ucrania de Putin

El presidente Donald Trump literalmente lanzó la alfombra roja para el dictador criminal de guerra acusado de Rusia en suelo estadounidense, lo honró con un paso elevado de aviones militares estadounidenses, lo invitó a la limusina presidencial para compartir un viaje y una risa y, horas después, aparentemente terminó la reunión sin el acuerdo de Vladimir Putin para detener su invasión brutal de Ukraña.

“No hay ningún acuerdo hasta que haya un acuerdo”, dijo Trump en una aparición conjunta con Putin al final de tres horas de discusiones en la base conjunta Elmendorf -Richardson, a las afueras de Anchorage, Alaska.

“Tuvimos una reunión extremadamente productiva, y se acordó muchos puntos. Solo hay unos pocos que quedan. Algunos no son tan significativos. Uno es probablemente el más significativo, pero tenemos muy buenas posibilidades de llegar allí”, dijo Trump. “No llegamos allí, pero tenemos muy buenas posibilidades de llegar allí”.

Putin habló durante nueve minutos, pasando la mayor parte del tiempo explicando la cooperación rusa y estadounidense durante la Segunda Guerra Mundial, la proximidad geográfica de Alaska y el este de Rusia y lo agradable que fue tener a Trump como presidente nuevamente.

“Se sabe que no ha habido cumbres entre Rusia y los Estados Unidos durante cuatro años, y eso es mucho tiempo”, dijo Putin a través de un intérprete. “Esta vez fue muy difícil para las relaciones bilaterales, y seamos sinceros, han caído al punto más bajo desde la Guerra Fría”.

Dijo que estaba agradecido de que Trump no fuera tan difícil de manejar como su predecesor, Joe Biden, y que parecía más receptivo al escuchar el lado de la historia de Putin con respecto a su invasión 2022 de Ucrania.

“Vemos el esfuerzo de la administración y el presidente Trump personalmente para ayudar a facilitar la resolución del conflicto ucraniano, y su esfuerzo por llegar al quid de la cuestión para comprender que esta historia es preciosa”, dijo Putin.

Trump, por su parte, volvió a una de sus quejas favoritas sobre la investigación sobre la ayuda que recibió de Putin para ganar las elecciones de 2016, que Trump ha llamado falsamente un “engaño”.

“Fuimos interferidos por el engaño de Rusia, Rusia, Rusia. Eso hizo que fuera más difícil de tratar, pero lo entendió. Creo que probablemente haya visto cosas así durante el curso de su carrera”, dijo Trump. “Lo ha visto todo, pero tuvimos que soportar el engaño de Rusia, Rusia y Rusia. Sabía que era un engaño, y sabía que era un engaño, pero lo que se hizo era muy criminal, pero nos dificultaba tratar como país en términos de negocios y todas las cosas que les gustaría haber tratado”.

Trump habló por menos de cuatro minutos en el escenario, y aunque la aparición había sido anunciada como una conferencia de prensa, ninguno de los hombres hizo dudas.

Putin, sin embargo, invitó a Trump a su país. “La próxima vez, en Moscú”, dijo Putin, en inglés.

Putin fue acusado de crímenes de guerra por el Tribunal Penal Internacional en 2023 por sus ataques viciosos contra Ucrania, enfrenta el arresto en la mayoría de los otros países y necesitaba una renuncia a las sanciones estadounidenses para que él viajara a los Estados Unidos.

Trump, sin embargo, lo trató como regalías, comenzando con la concesión de la reunión en primer lugar. Se vio a los soldados estadounidenses arrodillados en el asfalto para asegurar una alfombra roja al pie de las escaleras del avión de Putin. Trump lo saludó calurosamente, incluso aplaudiendo por él mientras se acercaba. Mientras los dos caminaron hacia un podio para una foto, un bombardero de sigilo B-2 y cuatro aviones de combate rugieron por encima en saludo.

Luego, Trump lo invitó a su limusina presidencial y Putin estuvo de acuerdo, abandonando su propio automóvil para viajar con Trump por el corto viaje desde el aeródromo hasta la sala de reuniones. Los dos fueron vistos riendo por la ventana. Según los funcionarios de la Casa Blanca, no hay intérpretes en la limusina con ellos.

En el vuelo a Alaska el viernes más temprano, Trump dijo a los periodistas en Air Force One que no estaría contento si la cumbre no produjo un alto el fuego.

“Quiero ver un alto el fuego rápidamente. No sé si va a ser hoy, pero no voy a ser feliz si no es hoy”, dijo.

Lo que sucede después no está claro. Trump dijo que llamaría al presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy y a los aliados europeos de Estados Unidos para informarlos. Originalmente había esperado establecer una reunión entre Putin y Zelenskyy o entre los tres juntos.

El viernes fue la segunda cumbre de alto nivel de Trump con Putin, y ambos terminaban sin ninguna sustancia real.

Trump había elogiado lujosamente a Putin durante aproximadamente una década antes de ganar la presidencia con su ayuda en 2016. Luego presionó para una cumbre individual con él en Helsinki en 2018, a pesar de que no hubo acuerdos cercanos a los problemas importantes con Russia, que normalmente son un prequisito previo para una reunión de nivel superior.