Trump reacciona a la renuncia de Marjorie Taylor Greene

El presidente Donald Trump reaccionó el sábado ante la repentina renuncia de la representante Marjorie Taylor Greene (R-Ga.), una semana después de que retirara públicamente el apoyo del antiguo aliado del MAGA.

Greene anunció su salida oficial del Congreso en un video el viernes. Trump reaccionó por primera vez a su salida por teléfono esa misma noche. diciéndole a la corresponsal de ABC News en la Casa Blanca, Rachel Scott“Creo que es una gran noticia para el país. Es genial”. El presidente comenzó a publicar en las redes sociales antes de lo habitual el sábado, duplicando su alegría.

“Marjorie ‘Traidora’ Brown, debido a la CAÍDA en los números de las encuestas y al no querer enfrentarse a un rival en las primarias con un fuerte respaldo de Trump (¡donde no tendría ninguna posibilidad de ganar!), ha decidido dar por terminado’”, escribió en Truth Social a las 6:45 am.

. VerdadSocial/@realDonaldTrump

Greene ha acusado al presidente de volverse contra ella debido a su continuo llamado para que se divulguen documentos clasificados relacionados con el difunto traficante sexual y amigo de Trump, Jeffrey Epstein. Mientras tanto, la acusó de ir a la “extrema izquierda” y afirmó que ella lo llama demasiado.

“Por alguna razón, principalmente porque me negué a devolverle su interminable aluvión de llamadas telefónicas, Marjorie se puso MALA”, escribió en su discurso del sábado.

También apuntó a dos republicanos de Kentucky, el representante Thomas Massie y el senador Rand Paul. Massie presentó la petición de descarga para forzar una votación sobre la divulgación de los archivos de Epstein, mientras que Paul dijo que estaba “del lado de la transparencia” en el asunto.

La “relación de Greene con el PEOR congresista republicano en décadas, Tom Massie de Kentucky, también conocido como Rand Paul Jr. porque vota contra el Partido Republicano (¡y una legislación realmente buena!), no la ayudó”, escribió Trump.

La congresista de Georgia había roto con Trump no sólo por su desestimación del “engaño” de Epstein, sino también por su manejo del reciente cierre del gobierno y la falta de un plan republicano para ayudar a las personas que están perdiendo subsidios a pagar pólizas de seguro médico.

Trump escribió la semana pasada que respaldaría a un rival en su contra en las elecciones intermedias.

“Por alguna razón, principalmente porque me negué a devolverle su interminable aluvión de llamadas telefónicas, Marjorie se puso MAL”, escribió el sábado. “¡Sin embargo, siempre apreciaré a Marjorie y le agradeceré por su servicio a nuestro país! Presidente DJT”.

Greene argumentó en un comunicado el viernes que Trump ha abandonado al pueblo estadounidense.