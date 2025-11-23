Trump se queja de la guerra “heredada” entre Rusia y Ucrania en una acalorada publicación

El presidente Donald Trump acusó una vez más a Ucrania de ser ingrata por sus esfuerzos para poner fin a la guerra de Rusia contra el país, como dijeron altos funcionarios ucranianos, estadounidenses y europeos. reunido en Ginebra, Suiza, el domingo para discutir la propuesta de paz de Estados Unidos para poner fin a la guerra.

en un calentado Publicación social de la verdad El domingo, el presidente, que ha defendido la plan de 28 puntoscriticó al presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy y a los principales aliados de Estados Unidos en Europa, argumentando que “con un LIDERAZGO fuerte y adecuado de Estados Unidos y Ucrania”, la guerra “violenta y terrible” no habría sucedido.

Trump ha repetido repetidamente culpó a Zelenskyy por provocar la guerra entre Ucrania y Rusia.

Mientras hablaba sobre Zelenskyy en la Casa Blanca en abril, Trump declarado“No empiezas una guerra contra alguien 20 veces más grande y luego esperas que la gente te dé algunos misiles”.

Enfurecido en la publicación porque la guerra “comenzó mucho antes” de que él asumiera el cargo para un segundo mandato, Trump criticó a la “Administración del somnoliento Joe Biden” por empeorar las cosas.

Luego, el líder de derecha reiteró sus repetidas y falsas afirmaciones de que las elecciones de 2020, en las que perdió contra el expresidente Joe Biden, fueron “AMANADAS Y ROBADAS”, y agregó: “[that’s] lo único que se les da bien a los demócratas de izquierda radical”.

“No habría una guerra entre Ucrania y Rusia, como no la hubo, ni siquiera una mención, durante mi primer mandato”, continuó.

Trump afirmó que el presidente ruso Vladimir Putin “nunca habría atacado” y lanzado una invasión a gran escala de Ucrania en 2022 si fuera presidente en ese momento.

“Fue sólo cuando vio a Sleepy Joe en acción que [Putin] dijo: ‘¡Ahora es mi oportunidad!’ El resto es historia, y así continúa”, escribió. “HEREDÉ UNA GUERRA QUE NUNCA DEBIÓ HABER OCURRIDO, UNA GUERRA QUE ES UNA PERDEDORA PARA TODOS, ESPECIALMENTE PARA LOS MILLONES DE PERSONAS QUE HAN MUERTO TAN INNECESARIAMENTE”.

La relación entre el presidente ucraniano Volodymyr Zelenskiy (izquierda) y el presidente estadounidense Donald Trump pareció deteriorarse después de la acalorada reunión de la pareja política en la Casa Blanca en febrero. Bloomberg a través de Getty Images

Al concluir su mensaje, Trump criticó a los líderes de Ucrania por expresar “CERO GRATITUD POR NUESTROS ESFUERZOS” antes de criticar a los países europeos que, según dijo, continúan comprando petróleo a Rusia.

Zelensky tiene agradeció repetidamente Estados Unidos por su apoyo en medio de la guerra del país contra Rusia.

Trump también acusó al “Joe corrupto” [Biden]” de darle armas a Ucrania “gratis, gratis, gratis”.

“ESTADOS UNIDOS CONTINÚA VENDIENDO MASIVAS CANTIDADES DE ARMAS EN DÓLARES A LA OTAN, PARA SU DISTRIBUCIÓN A UCRANIA (CROOKED JOE LO DIO TODO, GRATIS, GRATIS, GRATIS, ¡INCLUYENDO “GRAN” DINERO!). ¡DIOS BENDIGA TODAS LAS VIDAS QUE SE HAN PERDIDO EN LA CATÁSTROFE HUMANA!”, añadió Trump.

Los mordaces comentarios de Trump se produjeron después de Zelenskyy publicado en X El domingo dijo que se están llevando a cabo “trabajos adicionales” para garantizar que las perspectivas ucranianas sean consideradas en la propuesta.

Trump dijo el viernes que Kiev tiene hasta el jueves para aceptar su propuesta de 28 puntos, que exige a Ucrania ceder territorio -y es significativamente más favorable a Rusia- o afrontar la pérdida del apoyo militar estadounidense.

La polémica propuesta de paz se ha enfrentado Rechazo de los líderes europeos.

En un seguimiento el sábado, Trump indicó que su propuesta era no es su oferta final y que el plan aún está abierto a negociación.

Zelenskyy advirtió el viernes que Ucrania enfrenta una decisión difícil en medio de las demandas de Trump de que Kiev acepte el plan de paz de la Casa Blanca que la obligaría a sacrificar territorio a Rusia y hacer otras concesiones difíciles.