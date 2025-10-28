Trump también apunta a renovaciones en el Kennedy Center

En una publicación de Truth Social el lunes por la mañana tempranoTrump anunció que también se estaban llevando a cabo “muchas mejoras importantes” en el Kennedy Center, un histórico lugar de artes escénicas de DC que ha tenido especial interés en supervisar este mandato.
“Las nuevas columnas TRUMP KENNEDY, vaya, quiero decir, KENNEDY CENTER, bellamente pintadas con un exuberante color de esmalte blanco, reemplazando la pintura dorada de apariencia falsa que estuvo allí durante años”, escribió Trump sobre los cambios recientes en el establecimiento.
“Se están realizando muchas mejoras importantes, incluidos asientos, alfombras, revestimientos de paredes, techos, candelabros, escenarios, calefacción y aire acondicionado, etc., en lo que pronto será el mejor Centro de Arte y Entretenimiento del mundo”, añadió Trump.
Los portavoces de la Casa Blanca y el Centro Kennedy no respondieron de inmediato a una solicitud de comentarios sobre el fundamento y el cronograma detrás de los cambios.
Anteriormente, Trump había dicho que su objetivo era “renovar completamente” el edificio mientras buscaba montar una adquisición mayor de la institución.
En febrero, Trump se nombró a sí mismo presidente de la junta directiva del Centro Kennedy, destituyó a varios miembros existentes y nombró a un grupo de leales para ocupar su lugar. También dijo que está interesado en dirigir la programación en el lugar y criticó programas anteriores por ser demasiado “desperté”.
La construcción del Centro Kennedy también se produce cuando Trump encabezó la demolición del ala este de la Casa Blanca, con el objetivo de construir un salón de baile de 90.000 pies cuadrados que pueda utilizar para galas y eventos formales. Esa medida ha provocado una fuerte reacción, dado el papel histórico del ala este como centro para la Primera Dama y sus oficinas.
“¡Estoy haciendo lo mismo con los Estados Unidos de América, pero sólo en una escala ‘ligeramente’ mayor!” Trump escribió en su publicación del lunes por la mañana sobre las renovaciones del Centro Kennedy.