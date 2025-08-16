Virginia Occidental despliega la Guardia Nacional a Washington







El gobernador de Virginia Occidental, Patrick Morrisey (R), dijo el sábado que las tropas de la Guardia Nacional de su estado ayudarían a la adquisición de la Policía Federal de la Administración Trump en Washington para ayudar a “hacer que DC sea seguro y hermoso”.

Morrisey anunció el estado de montaña implementaría “300-400 personal calificado” para servir en la capital de la nación a solicitud de la administración Trump.

“Virginia Occidental se enorgullece de apoyar al presidente Trump en su esfuerzo por restaurar el orgullo y la belleza a la capital de nuestra nación”, dijo el gobernador en un comunicado de prensa. “Los hombres y mujeres de nuestra Guardia Nacional representan lo mejor de nuestro estado, y esta misión refleja nuestro compromiso compartido con una América fuerte y segura”.

Trump a principios de esta semana invocó una disposición en la Ley de la Regla del Interior de Washington para lanzar una ofensiva contra el crimen en el distrito, desplegando a más de 800 soldados de la Guardia Nacional y oficiales federales para patrullar las calles de DC

El mayor general de Virginia Occidental, James Seward, dijo a The Hill Sister NEWSNATION que la misión “se alinea con nuestros valores de servicio y dedicación a nuestras comunidades”.

“Estamos listos para apoyar a nuestros socios en la Región de la Capital Nacional y contribuir al esfuerzo colectivo de hacer de la capital de nuestra nación un entorno limpio y seguro”, continuó Seward. “Las capacidades y preparación únicas de la Guardia Nacional lo convierten en un socio invaluable en esta importante empresa”.

La Casa Blanca también celebró la adición de tropas.

“La Guardia Nacional protegerá los activos federales, creará un ambiente seguro para que los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley cumplan con sus deberes cuando sea necesario, y proporcionará una presencia visible para disuadir el crimen”, dijo un alto funcionario de la Casa Blanca sobre el despliegue de la Guardia Nacional de Virginia Occidental, por noticia.

Los funcionarios de la administración Trump promocionaron en los últimos días que cientos de personas han sido arrestados, y docenas de armas de fuego incautaron desde la adquisición federal.

La decisión del Departamento de Justicia (DOJ) de nombrar al jefe de la Administración de Control de Drogas (DEA), Terry Cole, como el “Comisionado de Policía de Emergencia” del Departamento de Policía Metropolitana (MPD) también fue muy criticado como una extralimitación de la ley. Desde entonces, el DOJ ha regresado la designación después de que el Fiscal General de DC Brian Schwalb demandó a la administración.

Trump dijo a los periodistas a principios de esta semana que espera aumentar las operaciones en el distrito y anunció planes para trabajar con el Congreso para extender la adquisición de 30 días asignada en la ley permanente.

En medio de la controversia, el alcalde de DC Bowser (D) ha tratado de calmar las tensiones entre los residentes locales, que han protestado por la muestra de fuerza de la administración.

“Ha sido una semana inquietante y sin precedentes en nuestra ciudad. En el transcurso de una semana, el aumento de la policía federal en todo DC ha creado oleadas de ansiedad”, ella “, ella”, ella “, ella”, ella “, ella”, ella “, ella”, ella “, ella”, ella “, ella”, ella “, ella”, ella “, ella”, ella “, ella”, ella “, ella”, ella “, ella”, ella “, ella”, ella “, ella”, ella “, ella”, ella “, ella ha creado” “, ella”, ella “, ella”, ella “, ella ha creado ondas”, “”, ella ha creado ondas de ansiedad “,”, “”. escribió en una carta abierta. “Nací un año antes de que la regla del hogar se convirtiera en ley, y aunque nuestra autonomía ha sido desafiada antes, nuestro autogobierno limitado nunca ha enfrentado el tipo de prueba que enfrentamos en este momento”.

“Mis trabajos son muchos en este momento. Parte de mi trabajo es simplemente administrarnos a través de esta crisis y asegurarse de que nuestro gobierno continúe operando de una manera que haga que los residentes de DC se sientan orgullosos”, agregó.





