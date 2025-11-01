Wicker y Reed exigen que Hegseth comparta órdenes de huelga en el Caribe







Los senadores Jack Reed (RD.I.) y Roger Wicker (R-Miss.) pidieron el viernes al secretario de Defensa, Pete Hegseth, que les entregue copias de las órdenes emitidas para atacar barcos en el Caribe que, según la administración Trump, traficaban drogas.

Publicaron dos cartas dirigidas a Hegseth. El El primero fue enviado el 23 de septiembre.estableciendo los requisitos legales que exigen la supervisión del Congreso sobre las órdenes de ejecución militar (EXORDS). Estas órdenes deben enviarse a los comités de defensa dentro de los 15 días siguientes a su emisión, según la primera carta.

“Desafortunadamente, el Departamento no ha cumplido con este requisito”, decía la carta.

A segunda letra enviado el 6 de octubre solicita un opinión escrita de la Oficina de Asesoría Legal del Departamento de Justicia (DOJ) sobre la base legal (nacional o internacional) para llevar a cabo estos ataques y operaciones relacionadas.

Los senadores también solicitaron una lista completa “de todas las organizaciones terroristas y organizaciones de narcotráfico designadas con las que el Presidente ha determinado que Estados Unidos se encuentra en un conflicto armado no internacional y contra las cuales se puede utilizar fuerza militar letal”.

“Hasta la fecha, estos documentos no han sido presentados”, según un viernes declaración de la oficina de Reed.

Las tensiones continúan aumentando entre Estados Unidos y Venezuela a medida que la administración Trump realiza ataques contra presuntas embarcaciones de narcotráfico. El despliegue de buques de guerra, aviones de vigilancia y aviones de combate, junto con operaciones encubiertas de la CIA en Venezuela aparentemente autorizadas por el presidente Trump, ha dado lugar a especulaciones sobre posibles operaciones militares dirigidas al país sudamericano.

Trump y sus aliados cercanos han planteado las perspectivas de que Estados Unidos realice ataques terrestres en Venezuela. La administración tiene supuestamente acusado El presidente venezolano, Nicolás Maduro, de controlar la banda criminal transnacional Tren de Aragua, designada por Estados Unidos como organización terrorista extranjera.

Mientras que el Wall Street Journal reportado que la administración identificó instalaciones militares en Venezuela utilizadas para el contrabando de narcóticos como objetivos potenciales de ataque, el secretario de Estado Marco Rubio calificó el viernes el informe sobre la decisión de Estados Unidos de llevar a cabo un ataque como “una historia falsa”.

Más temprano ese mismo día, Trump dijo que “no es cierto” que Estados Unidos estuviera planeando atacar a Venezuela.

A YouGov Una encuesta del viernes mostró que el 42 por ciento de los estadounidenses se opone a una intervención militar en Venezuela, mientras que el 27 por ciento la apoya. La mayoría de los encuestados se opone a una invasión terrestre, a los ataques contra barcos y al despliegue de buques de la Armada estadounidense en las aguas que rodean el país.





