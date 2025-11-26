Zohran Mamdani nombra lo más extraño que vio en la Casa Blanca de Trump





El alcalde electo de la ciudad de Nueva York, Zohran Mamdani, reveló lo sucedido durante su reunión en la Casa Blanca con el presidente Donald Trump la semana pasada.

El socialista democrático, cuando se le preguntó sobre lo “más extraño” que vio durante la visita en una aparición en “El show de Adam Friedland”, dijo que estaba sentado esperando su reunión con el presidente cuando vio “todos estos diferentes libros de mesa de café” frente a él.

“Uno de ellos es ‘UFC en la Casa Blanca’”, dijo Mamdani, añadiendo que no tenía “ni idea” sobre el evento de artes marciales mixtas que se celebrará en el Jardín Sur en junio. “Estaba hojeando eso”.

Cuando Friedland le preguntó a Mamdani si había visto fotos de muchachos peleando entre sí en el libro, señaló que era solo una visualización de cómo se vería la arena en forma de jaula octágono de UFC en el Jardín Sur.

El presidente y director ejecutivo de UFC, Dana White, en una entrevista con Fox News en septiembre, reveló que la capacidad de asientos para el evento sería de alrededor de 5.000, citando preocupaciones de seguridad. Esto marca una caída notable con respecto a la estimación inicial de Trump de hasta 25.000 espectadores.

Friedland preguntó a Mamdani si pensaba asistir al evento.

“No”, respondió Mamdani con una sonrisa.





Fuente