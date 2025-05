¿Ser o no ser un hipócrita? La indignación sobre Trump dirigida a las firmas de abogados es Shakespeare

“Lo primero que hacemos, matemos a todos los abogados”.

Esas ominales palabras de Henry IV de Shakespeare aparecieron al comienzo de la opinión del juez de distrito Senior Beryl Howell, un designado por Obama. Estaba escribiendo para prohibir a Trump llevar a cabo su orden ejecutiva penalizando al bufete de abogados Perkins Coie por su conducta durante las elecciones de 2016.

Howell habría sido sabio Agregar las líneasEso apareció más tarde en la misma obra: “Suponga que no soy lo que era”. El hecho es que muchos de los que se oponen hoy a la orientación de empresas y abogados democráticos fueron las mismas personas que atacaron a abogados conservadores durante años, o permanecieron completamente en silencio a medida que se desarrollaban esos ataques.

Después de la opinión de Howell, Perkins Coie emitió una declaración a NBC News de que el fallo “afirma … el derecho a seleccionar un abogado sin temor a la retribución”. Pero ese es un lujo que los abogados conservadores no han conocido durante años.

Para el registro, me opuse a las órdenes ejecutivas del presidente Trump dirigido a las firmas de abogados. Pero se necesitará más que un florecimiento de Shakespeare para borrar la hipocresía de muchos abogados, escuelas de derecho y grupos de barra en esta controversia.

En años anteriores, los grupos democráticos desataron una campaña para presionar a las empresas para despedir a los abogados que representaban a Trump, el Partido Republicano o las causas conservadoras. Eso incluyó boicots y campañas de presión dirigidas a sus clientes. Estaban usando la misma táctica que otros usaron contra figuras como Elon MuskCuando compró Twitter y buscó desmantelar su sistema de censura.

Sus campañas de presión funcionaron. Personalmente, conozco a los abogados a quienes se les dijo que dejaran caer casos republicanos o que encontraran un nuevo empleo, incluidos los socios que tuvieron que dejar a sus empresas de larga data.

Algunas de las cartas firmadas recientemente por decanos y profesores de derecho que protestan por las órdenes de Trump previamente purificaron sus escuelas de republicanos y conservadores. ConSolo 9 por cientoDe los profesores de derecho que se identifican como conservadores, la mayoría de las facultades prácticamente no les quedan republicanos o conservadores.

Estas campañas fueron más allá de las firmas de abogados. Proyecto de responsabilidad de Trump, dirigido por el ex empleado de Obama y Buttigieg, realizadoListas de funcionarios de la administración de Trumppara salir de cualquier oportunidad de empleo.

Estas listas negras más tardese transformó en una demanda de inhabilitaciónde docenas de abogados y miembros del Congreso.

Es cierto que estos esfuerzos están impulsados ​​en privado, al igual que las campañas de censura en las redes sociales. Pero estas campañas a menudo buscaban apuntar y acosar a los abogados y firmas de abogados para que las obligaran a no representar a ciertos clientes o causas republicanas.

En 2021, yo escribir sobre Estas campañas, incluido un esfuerzo bien financiado del Proyecto Lincoln, piden a sus casi 3 millones de seguidores a los abogados de perseguir que ayudan al equipo de Trump en batallas legales. Los llamó y tuiteó: “Hacerlos famosos”, con un emoji que representa un cráneo y los huesos.

Los donantes listados del Proyecto Lincoln son quién es quién de los principales abogados en algunas de las mismas empresas que ahora se oponen al esfuerzo de “intimidarlos” hoy. Uno de esos abogados esRandall Eliason,un donante anterior al proyecto Lincoln quepreviamente defendidoLa campaña contra otros abogados.

En ese momento, Eliason insistió en que tales campañas son apropiadas e incluso encomiables. Después de todo, insistió: “Estas empresas de mega ley también son grandes empresas. Como cualquier negocio, el público las cuestiona a ellas y sus otros clientes”. Ahora, Eliason esespantosopor el esfuerzo de Trump “para sancionar las firmas de abogados por no hacer nada más que representar a los clientes que a Trump no le gustan”.

Para ser justos, la distinción entre campañas de boicot y acciones gubernamentales es legalmente importante. Sin embargo, sigue habiendo una incansable inconsistencia en los principios subyacentes en las campañas gubernamentales y no gubernamentales para acosar e intimidar a los abogados. Los boicots son una forma importante de protesta pública, pero boicotear firmas de abogados y abogados de lista negra debido a sus clientes es imprudente y peligroso … incluso cuando las fiestas privadas lo hacen.

Incluso una mera discusión de cuestiones legales puede desencadenar tales campañas de cancelación, como descubrí hace décadas. Lo que fue sorprendente fue cómo los abogados se unieron a tales esfuerzos para presionar a mi escuela para que me despedieran o me silenciaran. El año pasado, un donante demócrata y un socio principal en Dentons LLPuna de las empresas más grandes de Washington, escribió a mi decano para prometer su propio boicot. Usando su firme título y correo electrónico, me dijo (y al decano) que mejor “deja de correr la boca” porque mis puntos de vista opuestos no serían tolerados. Incluso profesores de derecho se han unido en tales llamadas.

Estas cartas de “callarse o de lo contrario” tienen un impacto en los decanos, que ya no están especialmente inclinados a contratar académicos conservadores o libertarios.

Los abogados de estas mismas empresas ahora están adoptando una pose verdaderamente shakespeare como campeones heroicos de la libertad de expresión y el pensamiento libre. Para muchos conservadores y republicanos, es tan convencer a Macbeth que afirma ser pacifista.

Los medios también se han unido en esta hipocresía. Por ejemplo, 60 minutos recientemente presentaron a Marc Elias como víctima de una orden de Trump en un segmento que retrató a Trump como similar a un “jefe de la mafia”.

El anfitrión Scott Pelley nunca informó a los espectadores de la historia de la carrera a cuadros de Elias mientras el abogado entendió solemnemente que “Donald Trump es la encarnación de todo lo que está mal con el sistema político estadounidense”.

Esa es precisamente la acusación nivelada por muchos contra Elias, quien ha sido denunciada como demócrata “tramposo sucio“E incluso un”negador electoral. ” Fue asesor general de la campaña presidencial de Hillary Clinton cuando financió el infame expediente de Steele yEmpujó la conspiración de False Alfa Bank. (Su compañero socio de Perkins Coie, Michael Sussmann, fue acusado pero absuelto en un juicio penal).

Los funcionarios de la campaña de Clinton negaron cualquier participación en el expediente de Steele,pero se descubrió después de las elecciones que la campaña de Clinton había ocultado sus pagos por el expediente como“Tarifas legales”Pagado a Perkins Coie.

El reportero del New York Times, Ken Vogel, dijo que Elias negó específicamente la participación en el expediente anti-Trump. Cuando Vogel intentó informar la historia, dijo, Elias “empujado hacia atrás vigorosamentediciendo ‘Usted (o sus fuentes) estás equivocado’ “. La reportera de Times Maggie Haberman también escribió”, “La gente involucrada en la financiación de esto mintió al respectoy con santidad, durante un año “. Elias también estuvo presente cuando John Podesta, presidente de campaña de Clinton,,negado categóricamente a los investigadores del Congreso que hubo algún acuerdo contractual con Fusion GPS.

La campaña de Clinton y el Comité Nacional Demócrata fueronfinalmente sancionado por la FECsobre el manejo de la financiación en Perkins Coie. El DNC Más tarde corta lazos con Eliasy, en 2021, el Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuitosancionadoél por mala conducta. En Maryland, se descubrió que su grupo legal estaba presionando un mapa de gerrymander que el tribunal determinó que “subvertiría la voluntad de los gobernados”.

Pelley y CBS no consideraron nada de eso relevante para los televidentes saber sobre su supuesta víctima.

Una vez más, esto no excusa la orientación actual de firmas de abogados y abogados. Sin embargo, podría haber un mínimo de reconocimiento de los años de purga sistemáticamente a los abogados conservadores y los profesores de derecho por parte de estos mismos críticos.

Trump, para citar al rey Lear, dice: “La rueda ha sido un círculo completo, estoy aquí”. Hubiera hecho mejor para preservar el terreno alto. Sin embargo, cuando se trata de algunos de sus críticos, esta actuación puede parecer más una comedia que una tragedia.

Jonathan Turley es el profesor de ley de interés público de Shapiro en la Universidad George Washington. Él es el autor de “El derecho indispensable: libertad de expresión en una era de ira “.









