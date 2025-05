El almizcle se avecina a mitad de los exámenes intermedios

96



Tecnología Tecnología La gran historia Los demócratas esperan que Musk sea la responsabilidad electoral de mitad de período Elon Musk se ha convertido en una responsabilidad tan política como un activo para los republicanos, como su papel de tiempo completo en la Casa Blanca, termina y charla a mitad de período aumenta. © Jeffrey Phelps, Associated Press Mientras que Musk trae consigo un montón de efectivo y influencia en línea que podría ser tentador para los candidatos republicanos en la campaña, los estrategas y los legisladores demócratas están depositando en su estado contencioso que brindan nuevos riesgos a 2026 carreras del Congreso. “No importa cuánto tiempo pase entre las elecciones de ahora y a mitad de período, incluso si Elon Musk se separara de DUX Mañana, sería realmente difícil para los votantes no recordar los impactos ”, dijo el estratega demócrata Basil Smikle, refiriéndose al Departamento de Eficiencia del Gobierno (DOGE). “Los demócratas continuarán Recordar a los votantes de esa historia “, agregó Si Musk es una presencia activa en la campaña a medida que los republicanos intentan defender su Mayoridades de la Cámara y el Senado, Los observadores políticos predicen que estará en un ecosistema drásticamente diferente que en julio pasado cuando respaldó la campaña de reelección del presidente Trump. Musk dijo públicamente a principios de este año su PAC de América será involucrado en los exámenes intermediosaunque no está claro exactamente qué carreras respaldarán, o la medida en que Musk estará en el camino. America Pac declinó hacer comentarios. Pero su mayor adoración de la derecha llegó con el creciente escrutinio del público sobre su papel en la Casa Blanca y empuje para reducir al gobierno. Bajo el liderazgo de Musk, Dege ha llevado a cabo despidos masivos en agencias federales, desmanteló varios programas gubernamentales y obtuvo acceso a la información confidencial de los estadounidenses. “Su nombre ahora es tóxico”, Rep. Becca Balint (D-Vt.) Le dijo a la colina. “Escuchamos que en todo el espectro político, a excepción de un pequeño grupo de republicanos que aún continúan defendiendo Duge, pero saben que a sus electores no les gusta eso”. Lea más en un informe completo en thehill.com. Bienvenido a la colina Boletín de tecnologíaSomos Miranda Nazzaro y Julia Shapero, rastreando los últimos movimientos de Capitol Hill a Silicon Valley. ¿Alguien te envió este boletín? Suscríbete aquí. Lecturas esenciales Cómo la política afectará al sector tecnológico ahora y en el futuro: Los senadores demócratas piden investigar si Trump está ‘interviniendo’ para ayudar a la línea de estrella de Musk Un grupo de senadores demócratas pidió una investigación federal sobre si la administración Trump está utilizando negociaciones comerciales con gobiernos extranjeros para beneficiar a la iniciativa Starlink del CEO de SpaceX Elon Musk. En una carta el miércoles al Fiscal General Pam Bondi, directora interina de la Oficina de Ética del Gobierno Jamieson Greer, el funcionario de ética de la agencia designado de la Casa Blanca, Scott Gast, y el inspector interino del Departamento de Estado … Historia completa

CFPB retira la regla propuesta que está mediante la toma de medidas en los corredores de datos La Oficina de Protección Financiera del Consumidor (CFPB) está retirando una propuesta de la era de Biden que buscó controlar la venta de la información personal de los estadounidenses por parte de los corredores de datos. En un aviso del Registro Federal presentado el miércoles por la mañana, el director interino de CFPB, Russell Vought, dijo que la agencia había determinado que la regla “no era necesaria o apropiada en este momento”, señalando “actualizaciones a las políticas de la Oficina”. La regla, propuesta en … Historia completa

Qatar Airways Signs Deal para comprar 160 aviones Boeing durante la visita de Trump Qatar Airways firmó un acuerdo el miércoles para comprar 160 aviones de Boeing, mientras que el presidente Trump y Qatar Emir Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani observaron el acuerdo se volvieron oficiales. El CEO de Boeing, Kelly Ortberg, sentado en una mesa junto a Trump, y el CEO de Qatar Airways, Badr Mohammed Al Meer, sentado al lado del Emir, firmó el trato. Ortberg estrechó la mano de Trump antes de sentarse, y los dos hombres hablaron brevemente en la mesa. Trump … Historia completa

Comisionado de CFTC que abandona la agencia para dirigir Crypto Trade Group El comisionado de la Comisión de Comercio de Futuros de los productos básicos (CFTC), Summer Mersinger, deja la agencia para liderar la Asociación Blockchain, anunció el Grupo de Comercio Crypto el miércoles. Mersinger, quien ha pasado los últimos tres años en la agencia, asumirá el cargo de CEO de la Asociación de Blockchain como su desde hace mucho tiempo, Kristin Smith, se va para dirigir una nueva organización sin fines de lucro criptográfica. “Estamos absolutamente encantados de dar la bienvenida al Comisionado Mersinger … Historia completa

La actualización Noticias de las que hemos señalado TLa intersección de la tecnología y otros temas: Súper Para lanzar transbordadores de ruta fija en las principales ciudades de EE. UU. Para los viajeros (TechCrunch)

Para lanzar transbordadores de ruta fija en las principales ciudades de EE. UU. Para los viajeros (TechCrunch) Por qué perder Créditos fiscales de EV podría golpear a GM, Ford más duro que Tesla (The New York Times) Esquina criptográfica Stand With Crypto Take to the Hill © AP Bienvenido a Crypto Corneruna característica diaria centrada en la moneda digital y su perspectiva en Washington. Stand With Crypto Llevó a los pasillos del Congreso el miércoles para abogar por la legislación criptográfica, ya que Stablecoin y los proyectos de ley de estructura de mercado enfrentan nuevos obstáculos en la colina. El grupo de defensa criptográfico sin fines de lucro, que se lanzó en 2023 con la ayuda de Coinbase, trajo Más de 60 fundadores a Washington para reunirse con legisladores. El esfuerzo se produce cuando el progreso en la legislación criptográfica ha vacilado. La legislación del Senado Stablecoin no logró despejar un obstáculo temprano en el piso el jueves pasado, después de que los demócratas criptográficos obtuvieron su apoyo al proyecto de ley sobre una disputa con el liderazgo republicano. Los demócratas de la Cámara también salieron de una audiencia sobre la legislación de estructura del mercado la semana pasada en medio de las preocupaciones sobre el presidente Trump y los lazos de su familia con la industria criptográfica. Sin embargo, las negociaciones en curso en el Senado han llevado a cierto optimismo. Senador Mark Warner (D-Va.) Dijo el miércoles que “espera un acuerdo”, señalando que hay “literalmente solo un par de problemas de idioma” para solucionar. “Creo que el proyecto de ley ha mejorado mucho”, agregó. Senador Ruben Gallego (Ariz.), Quien se desempeña como el principal demócrata en el Subcomité de Banca del Senado en activos digitales, también dijo que las dos partes estaban “muy cercanas” y que las discusiones se “parecían muy bien”. “Hay mucha buena emoción por hacer esto”, CEO de Coinbase Brian Armstrong dijo en un video publicado en X. “Como cualquier buena negociación, hay muchos detalles que hacer en el último minuto, pero hemos estado enfatizando la urgencia de esto”. En otras noticias Ramificarse con otras lecturas en la colina: Verificación del pasaporte no disponible en medio de la interrupción Según un grupo de transporte, un sistema utilizado para verificar los datos de documentos de pasaporte para las agencias que emiten licencias de conducir y tarjetas de identificación no estuvo disponible el miércoles en medio de una interrupción, según un grupo de transporte. El Servicio de Verificación de Pasaportes de EE. UU. Proporciona un medio para que las agencias de licencia de conducir verifiquen esos datos contra los sistemas de fondo del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), según la Asociación Americana de Vehículos Motorizados … Historia completa

Lo que otros están leyendo Dos historias clave en la colina en este momento: Noem dice que las condiciones podrían respaldar la suspensión de hábeas corpus La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, prestó el miércoles cierto apoyo a las llamadas para suspender el Corpus de Habeas como parte de la inmigración de la administración … Leer más La Guerra Civil del Partido Republicano estalla sobre Medicaid, ya que el correcto requiere recortes más profundos Los halcones fiscales están arremetiendo por lo que dicen que son la falta de reformas de Medicaid en el paquete legislativo del presidente Trump, que podría frustrar la Cámara … Leer más Lo que otros están leyendo Opinión relacionada con la tecnología presentada a la colina: Estamos desesperadamente por debajo de los controladores de tráfico aéreo: ¿podría AI ayudar a cerrar la brecha? Todos estás atrapado. ¡Nos vemos mañana!





