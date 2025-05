By

Doge no está cumpliendo con sus objetivos: puede agradecer al establecimiento político







Russell Vought, jefe de la Oficina de Gestión y Presupuesto, dijo recientemente a Martha McCallum de Fox News que el Departamento de Eficiencia del Gobierno (DOGE) es “No se va” Y que “esta increíble iniciativa está avanzando”.

Ojalá eso sea cierto, a pesar del jefe de dux Elon Musk Saliendo por la puerta Para salvar a Tesla, ahora bajo ataque por loons de izquierda. El miércoles x, duge reclamado“El año en curso no defensa las obligaciones federales disminuyeron un 20.5% en comparación con 2024. Los desembolsos en efectivo seguirán a medida que las obligaciones vencen. Las revisiones contractuales persistentes del gobierno … están dando frutos”. Un ahorro indicado de $ 16 mil millones es alentador.

Pero los republicanos han publicado su versión del presidente Trump’s Bill Big Beauty Bill Y no hay evidencia de los recortes de gastos que prometió el equipo de dux. En cambio, los legisladores del Partido Republicano en la Cámara dependen de las controvertidas reformas de Medicaid para hacer posible sus recortes de impuestos. ¿Qué salió mal?

La verdad es que Musk, el emprendedor multimillonario que se ofreció como voluntario para dirigir el esfuerzo dux, sin duda sobrepromisado. Pero también fue socavado por el establecimiento político.

En un momento, Musk proyectó que su equipo podía reducir el gasto por hasta $ 2 billones. Con un Presupuesto federal de $ 7.3 billones, Eso fue claramente un alcance. Deslumó sus proyecciones varias veces, anunciando un nuevo Objetivo de $ 150 mil millones en una reunión del gabinete de abril. Musk sin duda está decepcionado, al igual que cualquier persona que se preocupe por las perspectivas fiscales de nuestro país.

El jefe de dux ha sido frustrado a cada paso por los jueces, alegando que era violar la privacidad de las personas Mientras su equipo buscaba revisar los datos sobre el Seguro Social, el Departamento de Educación, el Tesoro y la Oficina de Gestión del Personal. Los intentos de la Casa Blanca de despedir a los empleados federales también fueron bloqueado recientemente en la corte.

Quizás deberían esperarse restricciones legales, pero el repudio mayorista del programa de Doge es exalente. Almizcle, que Haz campaña con una motosierra Para simbolizar sus ambiciones, descubrió que la burocracia federal es mucho más inmune a la reforma que cualquier corporación, y que el apetito por el progreso del establecimiento es casi cero. El esfuerzo de reforma cumplió con la resistencia de todos los lados, con Incluso los republicanos expresan preocupaciones sobre recortes agresivos a las agencias federales.

No ayudó que los demócratas y sus aliados de los medios socavaron a Musk desde el principio, poniendo calor a los legisladores del Partido Republicano, especialmente cuando Programas de USAID y DEI estaban entre los primeros objetivos de Doge. El Centro de Investigación de Medios informa que si bien el 92 por ciento de los informes de los medios de comunicación heredados sobre los primeros 100 días de Trump fue negativo, un asombroso El 96 por ciento de los informes sobre Elon Musk era poco halagador. Por el contrario, el 59 por ciento de la cobertura de los primeros días del ex presidente Biden fue positiva.

Los ataques contra Musk y Dege continúan, ahora se centran en cómo Dege no ha cumplido sus objetivos. Bloomberg publicó una pieza este mes preguntando“Doge no está ahorrando dinero, entonces, ¿qué está realmente haciendo?” y proponiendo seis teorías para explicar lo que está sucediendo con lo que el autor llama el “proyecto de mascotas” de Musk. La condescendencia es despreciable; El almizcle no se equivoca cuando advierte que el país está ir roto.

Musk y Trump no son los primeros en ser frustrados por el Leviatán federal, por supuesto. En 2009, entonces el presidente Obama prometió “Recorte la grasa federal” Como informó el New York Times, por “la eliminación de docenas de programas gubernamentales que se demuestran que son derrochadores o ineficaces”. En 1984, Ronald Reagan habló con la nación En una dirección de radio “sobre la reducción de los desechos, el fraude, el abuso y la mala gestión en el gobierno, problemas que durante demasiado tiempo se permitieron crecer y propagarse como un cáncer sin control, saqueando sus bolsillos y obstaculizando la capacidad del gobierno de proporcionar servicios públicos esenciales de una manera eficiente y oportuna”.

Estos esfuerzos históricos se quedaron cortos, y el “cáncer” continuó metástasis.

Pero la tecnología actual, incluida la IA, puede ayudar al equipo de Musk a clasificar rápidamente a través de miles de millones de pagos del Tesoro y números de Seguro Social para encontrar fraude, lo que no fue posible en el pasado. Puede resultar que el mejor regalo de Dege sea las actualizaciones de tecnología que está habilitando, en lugar de recortes de gastos.

A partir del 2 de junio, los Wizards Tech Wizards informan que los empleados federales podrán retirarse rápidamente, con un Nuevo portal en línea Reemplazo de la mina subterránea que anteriormente tenía registros de empleados en papel. Presumiblemente también están buscando modernizar la tecnología en el corazón de nuestra FAA, que es Mirado en sistemas antiguos. Dichas mejoras ahorrarán dinero a los contribuyentes con el tiempo.

Pero aún nos preguntaremos por qué el esfuerzo más amplio para atacar el fraude, el desperdicio y el abuso, que equivale a entre $ 233 mil millones y $ 521 mil millones Anualmente, según un extenso estudio de la Oficina de Responsabilidad del Gobierno, es muy imposible. Ese total horrible no incluye “pagos inadecuados” durante el año fiscal 2023 que la Oficina de Responsabilidad del Gobierno Estimaciones de $ 236 mil millones.

Tal vez sea porque no todos están a bordo.

Los demócratas se alarmaron porque Doge encontró decenas de miles de millones de dólares que fluían a (en su mayoría) organizaciones no gubernamentales alineadas por los demócratas. Musk llamó a estas empresas “falsas” que se dedican a “Lavado de dinero” de recursos de los contribuyentes. En Fox News, pidió los arrestos de los líderes de estas organizaciones, diciendo que “estas son organizaciones benéficas falsas [run by] Principalmente demócratas … a veces hay un poco de republicano allí, porque a veces arrojan a los republicanos un hueso para decir: ‘Oye, tranquilice sobre esto’. Así que ahí es donde comienzas a hacer que la cosa de uniparty esté sucediendo ”, dijo Musk.

Musk también salió a fines de marzo pidiendo una investigación sobre cómo se convirtieron tantos miembros del Congreso “Extrañamente rico” Acumulando millones de dólares a pesar de que se les pagó alrededor de $ 174,000 por año. Prometió a una audiencia en Wisconsin que “vamos a tratar de resolverlo y ciertamente evitar que suceda”.

Doge amenazando con investigar el comercio interno o folletos sombreados del dinero de los contribuyentes a los aliados políticos es probablemente una perspectiva aterradora para cualquier número de legisladores. Puede comenzar a comprender por qué Dege se ha escapado de la página principal y parece estar chisporroteando.

Es esencial que la Casa Blanca continúe su búsqueda de FLAB federal, para perseguir un presupuesto federal más sano y más responsable. El establecimiento será condenado.

Liz Peekes un ex socio de la mayor firma de Bracket Wall Street Wertheim and Company.





