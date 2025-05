Trump amplifica la presión sobre los retiros del Partido Republicano

By







Es martes. Starbucks ha comenzado a servir su menú de verano! Estoy intrigado por el nuevo espresso agitado Horchata Oatmilk.

En el número de hoy:

Johnson trae a Trump para azotar los votos

Trump advierte al Partido Republicano: “No f — con Medicaid”

La salud de Biden resurge como Fodder de Trump

Elon Musk para retirar el gasto político

⏱️ fue la agenda de la colina del Capitolio de Trump

El presidente deja caer F-bomba en el Partido Republicano de la Casa:

El liderazgo republicano de la Cámara de Representantes está poniendo su pie al pedal para tratar de pasarPresidente Trump“La” gran y hermosa factura “por su fecha límite autoimpuesta del Día de los Caídos. Pero con los obstáculos masivos que los mantienen desde la línea de meta, trajeron al propio Trump.

Trump hizo un viaje a Capitol Hill esta mañana para reunir a los republicanos de la Cámara para aprobar su agenda. Su mensaje para los periodistas fue cuán unificado es su partido, excepto para aquellos que no han caído en la fila. Su mensaje a esos miembros del Partido Republicano que se interpone en su camino era … bueno, un poco desconcertante.

Se dirigió a Rep. Thomas Massie (R-Ky.), Quien se opone al paquete de reconciliación, en particular. “No creo que Thomas Massie entienda el gobierno. Creo que es un abuelo, francamente”, dijo Trump a los periodistas. “Creo que debería ser votado fuera de su cargo”.

Recordar: Es mucho más fácil recoger el equipo de liderazgo de Johnson que para obtener el poderoso presidente de segundo término, que ha amenazado con apoyarlos para expulsarlos del cargo a través de desafíos primarios bien financiados.

Trump intervino en algunos puntos de conflicto:

➤ 🚨 Dijo que Trump se despidió de Medicaid: Una fuente le dijo a The Hill que Trump instó a los republicanos a “dejar a Medicaid en paz” y, en cambio, centrarse en “desechos, fraude, abuso solo en Medicaid”. Por la colina Mychael schnellusó la palabra F dos veces, diciéndole a los republicanos: “No se f — con Medicaid”.

➤ Trump les dijo a los proponentes de la sal que retrocedieran: Trump instó a los republicanos que están presionando por un aumento en las deducciones de impuestos estatales y locales (sal) a retroceder y tomar lo que se ofrece. (Recordatorio: Los miembros republicanos en los estados azules quieren elevar las deducciones de sal, argumentando que tenía como objetivo atacar a los contribuyentes adinerados, pero también está perjudicando a los contribuyentes de clase media en los estados de alto impuesto).

¿Quién decidirá el destino del proyecto de ley de Trump?: The Washington Post explica que hay cinco facciones ideológicas que Johnson debe equilibrar perfectamente para aprobar el proyecto de ley. Por ejemplo, el Caucus de la Freedom Freedom y el Caucus de Solvers de problemas. Este es un gráfico útil.

➤ Vistas y sonidos:

📹 La llegada de la caravana

📹 Mira a Trump entrar con su séquito masivo

➤ ¿Qué hay en la factura de 1,116 páginas?:

Extender los recortes de impuestos de Trump 2017

Elevar la tapa para la deducción de sal

Nix impuestos sobre consejos

Cortar créditos fiscales de energía verde

Reforma Medicaid

Reforma del programa de cupones de alimentos

Elevar el límite de deuda, etc.

🔎Explicador rápido de lo que hay en el proyecto de ley

➤ lecturas relacionadas:

El atlántico: Republicanos del Congreso vs. Realidad: los líderes del Partido Republicano todavía no pueden encontrar una manera de hacer que las matemáticas del proyecto de ley de impuestos de Trump se sujan.

The New York Times: Los inversores están nerviosos, ya que el proyecto de ley del Partido Republicano amenaza con hincharse el déficit

Muchas opiniones sobre la salud de Biden:

Tomó menos de dos días para el anterior Presidente BidenEl diagnóstico de cáncer agresivo para convertirse en un tema político candente.

Esto seguramente se suma: El libro muy esperado de CNN’s Jake Tapper y Axios’s Alex Thompson Sobre el declive mental de Biden se publicó hoy.

Ha estado en gran medida Presidente TrumpMente. Esta mañana, mientras estaba en el Capitolio de los Estados Unidos, Trump criticó a Biden y sus ayudantes para su uso de un piloto automático (una máquina que usa tinta real para una firma programada). Ha cuestionado sin fundamento si Biden incluso sabía sobre las órdenes que firmó.

De Trump: “Biden: mira, es algo muy triste lo que sucedió, pero vamos a comenzar a investigar todo esto con quién firmó esta legislación. ¿Quién firmó la legislación que abrió nuestra frontera? No creo que lo supiera. Dije: ‘No hay nadie que pueda querer una frontera abierta. Nadie'”, dijo Trump a los periodistas cuando llegó al Capitolio para ayudar a romper el impuesto GOP en el Proyecto de Ley de Recompensas. “Y ahora descubro que no era él. Lo autoportó”.

Ah, ¿recuerdas a Dean Phillips?: ¿Es el ex congresista demócrata de Minnesota que desafió a Biden en 2024? Bueno, el le dijo al New York Times que no cree que el momento del anuncio de diagnóstico de cáncer de Biden fuera “coincidencia”. “No creo que sea una coincidencia que esto se anunciara esta semana … es difícil comprometerse de otra manera”.

Jon Stewart llamó a CNN para el libro: El presentador de “Daily Show” argumentó que la promoción del libro “parece casi irrespetuosa” ahora a la luz del nuevo diagnóstico de Biden.

¿Es este el momento de “Off to the Sunset” de Elon Musk?:

Megababillonario Elon almizcle dice que planea retroceder en el gasto político después de verter gigas de dinero para obtener Presidente Trump reelegido en 2024.

Musk dijo en el Foro Económico de Qatar: “En términos de gasto político, haré mucho menos en el futuro … Si veo una razón para hacer gastos políticos en el futuro, lo haré. Actualmente no veo una razón”.

La Cámara y el Senado están adentro. Presidente Trump está en Washington. (All Times EST)

12:30 pm: Los senadores se reúnen para los almuerzos semanales del caucus. 📆Agenda de hoy

1 pm: Secretario de prensa de la Casa Blanca Karoline Leavitt Resumen reporteros para “llevar a nuestros hijos e hijas al día de trabajo”. 💻 Transmisión en vivo

1:30 pm: Votos de la Primera Cámara. Se esperan los últimos votos a las 5 pm 📆Agenda de hoy

3 pm: Trump hace un anuncio con el Secretario de Defensa Pete Hegseth. 💻 Transmisión en vivo

🐝 Zumbido de Internet

