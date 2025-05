Una prohibición de reglas de IA ‘grande, hermosa’

96



Tecnología Tecnología La gran historia Los grupos tecnológicos advierten contra la regla de la IA en ‘gran y hermoso proyecto de ley’ Una coalición de más de 140 organizaciones instó a los líderes de la Cámara a rechazar una propuesta en el Ley de impuestos y gastos de la Cámara de Representantes Eso impediría que los estados regulen los modelos de inteligencia artificial (IA) durante los próximos 10 años. © Greg Nash En una carta enviada el lunes al altavoz de la Cámara Mike Johnson (R-La.), Líder de la Cámara de Representantes Hakeem Jeffries (DN.Y.) Y los miembros del Congreso, las organizaciones dijeron que la moratoria de 10 años sobre la regulación estatal de IA eliminaría la responsabilidad por el desarrollo de la tecnología. “Esta moratoria significaría que incluso si una empresa diseña deliberadamente un algoritmo que causa un daño previsible, independientemente de cuán intencional o atroz sea la mala conducta o cuán devastadoras sea las consecuencias, la compañía que hace esa mala tecnología sería inexplicable a los legisladores y al público ”, declaró la carta. Los firmantes de la carta incluían trabajadores tecnológicos, grupos de la sociedad civil, instituciones académicas y artistas. Entre ellos se encuentran los empleados de Amazon para la Justicia Climática, los trabajadores públicos sin fines de lucro de los derechos de los derechos del consumidor progresivo del consumidor, el sindicato de trabajadores del alfabeto, los representantes laborales de los trabajadores de la empresa matriz de Google. La disposición, incluida en el proyecto de ley “One, Big Beautiful” del presidente Trump, prohibiría hacer cumplir las leyes o reglamentos que rigen modelos de IA, sistemas o sistemas de decisión automatizados. El Comité de Presupuesto de la Cámara Voté para avanzar en el proyecto de ley de impuestos radical el domingo, aunque el proyecto de ley más amplio aún necesita enfrentar una votación con la cámara completa. Los firmantes de la carta argumentan que las acciones de los estados en IA hasta ahora han intentado proteger a los residentes de “los riesgos planteados por tecnologías de IA no reguladas o inadecuadas”. “Solo cosecharemos los beneficios de la IA si las personas tienen una razón para confiar en ella”, escribió la carta. Viene en medio de un debate más amplio sobre Preención federal para la regulación de IAque varios jefes de la industria de IA han presionado a medida que las leyes estatales crean un mosaico de reglas a seguir. Lea más en un informe completo en thehill.com Bienvenido a la colina Boletín de tecnologíaSomos Miranda Nazzaro y Julia Shapero, rastreando los últimos movimientos de Capitol Hill a Silicon Valley. ¿Alguien te envió este boletín? Suscríbete aquí. Lecturas esenciales Cómo la política afectará al sector tecnológico ahora y en el futuro: El almizcle se mete en el intercambio tenso con el ancla en doge Elon Musk entró en un tenso intercambio el martes con el presentador de CNBC David Faber después de presionar al CEO de Tesla sobre su liderazgo de las iniciativas de reducción de costos del presidente Trump y la eficacia de los esfuerzos. La entrevista de casi 30 minutos en el “Power Lunch” de CNBC se centró principalmente en la perspectiva de Musk sobre Tesla y vehículos autónomos, pero se puso tenso hacia el final cuando Faber trajo la reacción de almizcle enfrentada … Historia completa

La reputación de la marca Tesla y SpaceX de Musk cae en nuevas clasificaciones El multimillonario tecnológico Elon Musk vio la reputación de dos de sus compañías, Tesla Motors y SpaceX, Plummet, en una nueva encuesta realizada por Axios y Harris Poll. La encuesta de 2025, publicada el martes, busca evaluar la reputación de la marca de las 100 compañías “más visibles” en Estados Unidos, dando a cada marca un puntaje general, basado en el rendimiento en varias categorías y clasificando a las 100 compañías en consecuencia. En 2021, SpaceX fue clasificado no. 5 … Historia completa

Musk dice que está comprometido a ser CEO de Tesla dentro de 5 años Elon Musk confirmó el martes que está comprometido a ser CEO de Tesla dentro de cinco años, ya que el multimillonario tecnológico enfrenta un escrutinio sobre cómo equilibra su tiempo entre sus negocios y liderando la iniciativa de reducción de costos del presidente Trump. Cuando se le preguntó durante una aparición virtual en el Foro Económico de Qatar si se ve a sí mismo el CEO del fabricante de vehículos eléctricos en cinco años, Musk respondió “Sí”. … Historia completa

Thune vota al mandato de EV de Nix California, desafiando al parlamentario del Senado El líder de la mayoría del Senado, John Thune (Rs.D.) está haciendo una votación polémica para anular el mandato de vehículos eléctricos de California, desafiando una decisión del parlamentario del Senado. “Esta semana, nos mudaremos para tomar resoluciones de la Ley de Revisión del Congreso para revocar las exenciones de preferencia de la Ley del Aire Limpio, la Agencia de Protección Ambiental otorgó a California que permite a California dictar los estándares de emisiones para el … Historia completa

La actualización Noticias de las que hemos señalado TLa intersección de la tecnología y otros temas: Google apunta a las empresas de IA desafiando su dominio de búsqueda (Wall Street Journal)

apunta a las empresas de IA desafiando su dominio de búsqueda (Wall Street Journal) Manzana prepararse para abrir modelos de IA a los desarrolladores (Bloomberg) Esquina criptográfica ¿Qué sigue para el proyecto de ley Stablecoin? © Greg Nash Bienvenido a Crypto Corneruna característica diaria centrada en la moneda digital y su perspectiva en Washington. Legislación de stablecoin ha despejado un obstáculo temprano clave en el Senado. Sin embargo, una votación final aún puede estar muy lejos. El Senado Votado 66-32 El lunes por la noche, para avanzar con la consideración de la Ley Genius, que crearía un marco regulatorio para el pago Stablecoins. La votación representa una victoria para la industria criptográfica, pero lo que se espera que sea un Proceso de enmienda largo Actualmente se encuentra entre el proyecto de ley y el pasaje final. Líder de la mayoría del Senado John Thune (Rs.d.) ha enfatizado repetidamente en las últimas semanas que planea permitir enmiendas de piso al proyecto de ley, lo que podría extraer el proceso. Senador Cynthia Lummis (R-Wyo.) Dijo a los periodistas el lunes que espera un “proceso de enmienda robusto”, y agregó que no está segura de si los senadores terminarán considerando el proyecto de ley esta semana antes de que los legisladores se vayan a un receso del Día de los Caídos. Según los informes, Thune también dijo el lunes que no espera llegar a un acuerdo para acelerar la consideración de la legislación, según Axios. Sin embargo, el Sen. Bill Hagerty (R-Tenn.), Quien introdujo la Ley Genius, parecía más optimista sobre la línea de tiempo del proyecto de ley, lo que sugiere que podría transmitir la línea de meta esta semana. “El impulso es muy positivo en este momento”, dijo Hagerty “Varney & Co” de Fox Business el martes. “Todos los comentarios que he tenido desde anoche ha sido extremadamente positivo”, continuó. “Entonces, vamos a trabajar en Pace esta semana, incluso podríamos hacerlo esta semana, eso sería genial si pudiéramos”. En otras noticias Ramificarse con otras lecturas en la colina: El almizcle retrocediendo sobre el gasto político: “He hecho lo suficiente” Elon Musk dijo que planea retroceder su gasto político después de fluir millones de dólares en las elecciones presidenciales de 2024 y otras campañas. Musk dijo durante una discusión en el Foro Económico de Qatar el martes que tomó su decisión porque siente que ha “hecho lo suficiente”, pero dejó la puerta abierta al gasto futuro. “En términos de gasto político, voy a hacer mucho menos en el futuro”, dijo el CEO de Tesla. … Historia completa

Lo que otros están leyendo Dos historias clave en la colina en este momento: 5 cosas que saber sobre la sal, la exención de impuestos que mantiene la 'gran y hermosa factura' de Trump ' El paquete de corte de impuestos y gastos de los republicanos enfrenta una serie de obstáculos en su camino hacia el escritorio del presidente Trump, pero el impuesto estatal y local (sal) … Leer más Trump deja caer la bomba F, presiona a los republicanos para que se alineen detrás de su legislación El presidente Trump presionó a los republicanos de la Cámara el martes para que se alinee detrás de un proyecto de ley masivo que contiene piezas clave de su agenda en un raro viaje al … Leer más Lo que otros están leyendo Opinión relacionada con la tecnología presentada a la colina: El poder de la flexibilidad: por qué el trabajo remoto es un cambio de juego para las startups

