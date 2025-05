Cómo la sal está sacudiendo la pelea fiscal

96



Bienvenido al boletín de negocios y economía de Hill

Negocio y economía Negocio y economía Lo grande Historia Hoja de trucos de sal: obstáculo clave al plan fiscal de Trump El paquete de corte de impuestos y gastos de los republicanos enfrenta una serie de obstáculos en su camino hacia el escritorio del presidente Trump, pero el Impuesto estatal y local (sal) El límite de deducción podría ser el más empinado. © Mattie Neretin Los escritores fiscales sobre el Comité de Medios y Medios de la Cámara de Representantes han ofrecido elevar el límite a $ 30,000 Para archivadores conjuntos. hasta $ 400,000 un año. Pero los republicanos suburbanos de los estados azules de mayor impuesto han dicho que ese número no va a cortarlo y amenazan con aumentar el proyecto de ley completo si no obtienen el aumento que quieren ver. Aquí están algunos de los bajos en el obstáculo clave: ¿Qué es la tapa de sal? Salt es una exención de impuestos que permite a los contribuyentes deducir parte de lo que deben en los impuestos estatales y locales de su declaración de impuestos federales. Antes de 2017, la deducción era ilimitada, pero las reformas fiscales en ese año lo limitaron a hasta $ 10,000. ¿Existe un alivio de sal efectivo en otra parte del código tributario? El proyecto de ley de impuestos republicanos extiende un aumento en el límite del impuesto mínimo alternativo (AMT): otra provisión de impuestos para los contribuyentes ricos. El umbral de AMT aumentado es muy costoso, lo que cuesta más de $ 1.4 billones hasta 2034. En total, la parte fiscal de la factura del Partido Republicano costará $ 3.8 billones en la próxima década, menos de los $ 4.5 billones de límites que los escritores de impuestos republicanos habían establecido para sí mismos. La geopolítica de la sal, el argumento del “estado donante” y el “estado de tomador”: La sal es un tema tan delicado en parte porque es una exención de impuestos que beneficia más a los contribuyentes más ricos, y los republicanos en partes más pobres del país no creen que deberían tener que pagarlo. A nivel nacional, casi todas las personas que ganan más de $ 200,000 reclaman una deducción de sal, según la Asociación Nacional de Agentes Inmobiliarios. Eso es menos del 15 por ciento de los hogares estadounidenses, según datos del censo. Para las personas que ganan menos dinero, el uso de sal cae bruscamente. Tobias Burns tiene más detalles aquí. Bienvenido a la colina Boletín de negocios y economíaSoy Aris Folley, cubriendo la intersección de Wall Street y Pennsylvania Avenue. ¿Alguien te envió este boletín? Suscríbete aquí. Lecturas esenciales Noticias comerciales y económicas clave con implicaciones esta semana y más allá: El senador demócrata dice que tiene grabaciones de favores “prometido” por la elección del IRS de Trump El senador Ron Wyden (Oregon), el principal demócrata en el Comité de Finanzas del Senado, dijo el martes que tiene grabaciones de socios comerciales de la elección del presidente Trump para dirigir al IRS, el ex representante Billy Long (R-Mo.), Diciendo que esperan obtener favores de él una vez que esté en el cargo. Historia completa

Kevin O’Leary en Trump, Walmart: Los minoristas no van a ‘comer las tarifas’ El inversionista de “Shark Tank”, Kevin O’Leary, dijo en una entrevista del lunes que los minoristas no van a “comer las tarifas”, a pesar de la presión de la administración Trump para hacerlo. Historia completa

El almizcle se mete en el intercambio tenso con el ancla en doge Elon Musk entró en un tenso intercambio el martes con el presentador de CNBC David Faber después de presionar al CEO de Tesla sobre su liderazgo de las iniciativas de reducción de costos del presidente Trump y la eficacia de los esfuerzos. Historia completa

La reputación de la marca Tesla y SpaceX de Musk cae en nuevas clasificaciones El multimillonario tecnológico Elon Musk vio la reputación de dos de sus compañías, Tesla Motors y SpaceX, Plummet, en una nueva encuesta realizada por Axios y Harris Poll. Historia completa

Vigilancia de impuestos Trump Pitch cae plano con los retiros del Partido Republicano El tono contundente del presidente Trump para que los legisladores del Partido Republicano de la Cámara de Representantes se unan en torno al “Bande y hermoso proyecto de ley” del partido se cayeron el martes, ya que dos grupos de holdocouts, conservadores de línea dura y republicanos moderados de estado azul, todavía exigen cambios para ganar su apoyo. Durante un Reunión de casi dos horas En el sótano del Capitolio, Trump instó a los republicanos a apoyar su proyecto de ley de la agenda como la fecha límite del Día de los Caídos autoimpuesto del presidente Mike Johnson (R-La) para pasar el paquete pulgadas más cerca. El problema era que no parecía cambiar las mentes que necesitaba. “El presidente no creo convencer a suficientes personas para que el proyecto de ley sea adecuado como es”, dijo el representante. Andy Harris (R-Md.), El presidente del conservador Caucus de Freedom House. Varios miembros del Freedom Caucus se encuentran entre los críticos más fuertes de la legislación. “No puedo apoyarlo como es ahora”, agregó. “Todavía estamos muy lejos”. En los recortes de gastos, el presidente instó a los legisladores a no “f ‑ con Medicaid”, ya que los del flanco correcto demandan más cambios musculares al programa de red de seguridad social. – Mychael Schnell, Mike Lillis y Emily Brooks tienen más aquí. La vigilancia fiscal es una característica regular centrada en la lucha por la reforma fiscal y extender los recortes de impuestos de Trump de 2017 este año. Envíe un correo electrónico a Venir La colina Informe nocturno Rompe las grandes historias políticas del día y mira hacia el mañana. Haga clic aquí para registrarse y obtenerlo en su bandeja de entrada



El ticker Los próximos temas y eventos de noticias estamos viendo: El Comité de Reglas de la Cámara está programado para reunirse el miércoles a la 1 de la mañana en el presidente Trump “ Un gran acto de billetes “ En otras noticias Dirigido con más historias del día: Los dueños de negocios estadounidenses están confundidos sobre los empleados venezolanos con estatus temporal Doral, Florida (AP) – Como propietario de un negocio en la comunidad venezolana más grande de los Estados Unidos, Wilmer … Historia completa

El evento de la colina Programas de redes de seguridad de la salud: ¿caerán los adultos mayores? Miércoles 21 de mayo a las 8:30 am EDT Únase a The Hill para discutir cómo los cambios recientes en la política federal de salud están afectando a los estadounidenses mayores. Desde recortes presupuestarios propuestos hasta programas de redes de seguridad hasta esfuerzos bipartidistas como la Ley EPIC, las decisiones clave en Washington podrían remodelar la atención y el acceso por millones. Los oradores incluyen: Alison Barkoff Ex subsecretario y administrador interino de la administración para la vida comunitaria, HHS

Ex subsecretario y administrador interino de la administración para la vida comunitaria, HHS Sue Koob CEO, Asociación Preventiva de Enfermeras Cardiovasculares (PCNA)

CEO, Asociación Preventiva de Enfermeras Cardiovasculares (PCNA) Edwin WalkerEx subsecretario adjunto del envejecimiento, HHS y más. Haga clic aquí para RSVP

Bueno saber Noticias comerciales y económicas que hemos marcado de otros puntos de venta: Dow desliza más de 100 puntos, S&P 500 Saqueta la carrera ganadora de seis días (CNBC)

(CNBC) El presidente de Taiwán minimiza tensiones arancelas con los Estados Unidos como ‘fricciones entre amigos’ (La prensa Association)

con los Estados Unidos como ‘fricciones entre amigos’ (La prensa Association) Home Depot dijo que planea mantener la mayoría de los precios estables, pero algunos productos desaparecer por aranceles (CNN) Lo que otros están leyendo Las principales historias en la colina ahora mismo: El Senado aprueba por unanimidad el proyecto de ley para eliminar los impuestos sobre los consejos El Senado aprobó el martes un proyecto de ley que eliminaría los impuestos federales sobre las propinas, avanzando con la ayuda de los demócratas una promesa de campaña principal del presidente Trump. Leer más Trump deja caer la bomba F, presiona a los republicanos para que se alineen detrás de su legislación El presidente Trump presionó a los republicanos de la Cámara el martes para caer detrás de un proyecto de ley masivo que contiene piezas clave de su agenda en un raro viaje al Capitolio. Leer más Lo que la gente piensa Opinión relacionada con asuntos económicos y comerciales presentados a la colina: El Congreso no debe pagar los recortes de impuestos por organizaciones benéficas graves Todos estás atrapado. ¡Nos vemos mañana!

