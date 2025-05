La prohibición de la regulación de la casa ai divide el Partido Republicano

Qué saber sobre el impulso republicano para prohibir las leyes estatales de IA Los republicanos de la Cámara de Representantes avanzaron la semana pasada con un apuntar a prohibir la regulación estatal de inteligencia artificial (IA)provocando debate entre la comunidad tecnológica y los legisladores sobre sus implicaciones para la tecnología emergente. La propuesta pasó la casa el jueves por la mañana como parte de un factura de impuestos y gastos de barrido. Ahora, enfrenta una batalla cuesta arriba en el Senado a raíz de las reglas de procedimiento y la potencial resistencia de algunos senadores republicanos. La propuesta, escondida en la del presidente Trump “Un billete grande y hermoso” Llama a un Moratoria a 10 años sobre leyes estatales que regulan modelos de IA, sistemas o sistemas de decisión automatizados. Esto incluye la aplicación de las leyes existentes y futuras a nivel estatal. Los proponentes de la moratoria argumentan que un mosaico de leyes estatales puede ser confuso o oneroso para que las compañías de tecnología sigan cuando operan en múltiples partes del país. “En este momento, hay más de mil proyectos de ley sobre el tema de la regulación de la IA pendiente en las legislaturas estatales en todo el país”, Rep. Jay Obernolte (R-Calif.) Dijo durante el marcado de la medida del Comité de Energía y Comercio de la Cámara de Representantes. “Imagine lo difícil que sería para una agencia federal que opera en los 50 estados tener que navegar este laberinto de regulación cuando potencialmente tenemos 50 estados diferentes que van a 50 direcciones diferentes sobre el tema de la regulación de la IA”, agregando Obernolte, refiriéndose al impulso continuo para incorporar la IA en las agencias federales. “Estas son exactamente las mismas circunstancias en las que estamos poniendo la industria privada mientras intentan implementar IA”, agregó. El proyecto de ley incluye Algunas exenciones para la aplicación de las leyes de los estados centrados en promover el desarrollo de la IA. Esto incluye regulaciones que buscan eliminar las barreras o facilitar el uso de modelos y sistemas de IA o aquellos centrados en racionalizar procesos como licencias o permitir ayudar a la adopción de IA. El empuje se alinea con el más amplio de la administración Trump agenda pro-innovación Eso prioriza el desarrollo de tecnología sobre las regulaciones que obstaculizan la innovación y la competitividad de los Estados Unidos. Echa un vistazo al informe completo en thehill.com mañana. Bienvenido a la colina Boletín de tecnologíaSoy Julia Shapero, rastreando los últimos movimientos de Capitol Hill a Silicon Valley. Cómo la política afectará al sector tecnológico ahora y en el futuro: La Comisión Europea anunció el martes que está investigando un puñado de plataformas pornográficas en un esfuerzo por proteger a los menores de contenido en línea dañino. Los que se encuentran en violación podrían enfrentar una multa significativa. La Comisión está lanzando investigaciones sobre Pornhub, Xvideos, StripChat y XNXX para evaluar las medidas de verificación de edad para evitar que los menores accedan al sitio. También está mirando cómo evalúan los sitios … El multimillonario tecnológico Elon Musk está provocando preguntas sobre sus próximos pasos, ya que señala que podría reducir su actividad política. La semana pasada, el CEO de Tesla dijo que está planeando escalar sus gastos después de inyectar cientos de millones de dólares en las elecciones de 2024, un gran golpe potencial para las arcas de la campaña del Partido Republicano en el futuro. El anuncio se produce cuando Musk también enfría su participación en la Casa Blanca de Trump para girar más … La representante de California, Nanette Díaz Barragán (D), criticó el lunes a la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) por un retraso en las alertas de desastres multilingües. A principios de año, la FCC se comprometió a implementar un pedido que requería que los proveedores inalámbricos distribuyan alters de emergencia en los 13 idiomas hablados más comúnmente en los Estados Unidos, además del lenguaje de señas inglés y estadounidense. Sin embargo, cuatro meses después, los ciudadanos siguen siendo … Un inversor de criptomonedas enfrenta cargos de secuestro y asalto después de que los funcionarios alegaron que torturó a otro hombre durante semanas mientras exigía información para acceder a su bitcoin. John Woeltz, un hombre de 37 años, se declaró inocente el sábado de los cargos que enfrenta, incluido el secuestro con intención de recolectar rescate, asalto con la intención de causar lesiones físicas, encarcelamiento ilegal y posesión criminal de un arma de fuego. … {{if! Contiene (perfil.lists, “Informe nocturno”)} {/if}} {{if! Contiene (perfil.lists, “Informe nocturno”)} {/si}} Noticias de las que hemos señalado TLa intersección de la tecnología y otros temas: Elon Musk’s Neuralink recauda $ 600 millones en acuerdos que valoran a la compañía en $ 9 mil millones (Semáfor)

Tesla Las ventas en Europa y el Reino Unido caen en casi la mitad, mientras que BYD gana terreno (TechCrunch) ¿Interesado en explorar una nueva carrera? Visita La Junta de Jobs de Hill para descubrir millones de roles en todo el mundo, incluyendo:

Director de Asuntos del Gobierno – La Agencia Ford, Washington, DC Aplicar Director ejecutivo – Oficina de Gestión Legislativa, Hartford, Conn. Aplicar Director, Política, Investigación y Análisis – Advi Health, Washington, DC Aplicar Especialista en políticas senior – Arnold Porter, Washington, DC Aplicar Haga clic aquí para mencionar su trabajo Bitcoin de Trump Media se mueve © Yuki Iwamura, Bloomberg a través de Getty Images Bienvenido a Crypto Corneruna característica diaria centrada en la moneda digital y su perspectiva en Washington. Trump Media and Technology GroupLa compañía detrás de la plataforma social de la verdad del presidente Trump, está haciendo una nueva incursión en el mundo criptográfico. La compañía anunció el martes que planea recaudar $ 2.5 mil millones para comprar bitcoin y construir una reserva. Unos 50 inversores comprarán $ 1.5 mil millones en stock de medios de Trump y $ 1 mil millones En las notas de la compañía para ayudar a recaudar fondos para crear un Tesoro de Bitcoin, según un comunicado de prensa. “Es un gran paso adelante en los planes de la compañía para evolucionar a una compañía tenedora adquiriendo activos adicionales de joyas de corona que generan ganancias consistentes con los primeros principios de Estados Unidos”, CEO de Trump Media. Devin Nunes dijo en un comunicado. Trump Media, que inicialmente se lanzó con un enfoque en la construcción de la plataforma de redes sociales del presidente, ha buscado cada vez más expandir sus ofertas financieras, con un ojo particular hacia los activos digitales. En marzo, la compañía presentó una asociación con Crypto.com para lanzar una serie de Intercambio de fondos negociados (ETF)establecido para comprender activos digitales y valores “con un enfoque hecho en Estados Unidos”. Otras empresas asociadas con el presidente y su familia también han ampliado sus lazos con la industria criptográfica en los últimos meses, planteando preocupaciones sobre posibles conflictos de intereses y complicando los esfuerzos de la administración para aprobar la legislación criptográfica larga. Ramificarse con otras lecturas en la colina: Misteriosa esfera en colombia chispa ovnis charla Según los informes, los científicos en México están estudiando un orbe de metal que creen que podría tener orígenes extraterrestres después de que se recuperara en Colombia a principios de este año, despertando el interés en línea de un posible objeto volador no identificado (OVNI). La esfera marcada con grabados decorativos se filmó flotando erráticamente a través del cielo antes de que se estrellara cerca de Buga, Colombia, en marzo y capturó la atención de los entusiastas de los ovnis. Un video … Lo que otros están leyendo Dos historias clave en la colina en este momento: Lo que otros están leyendo Opiniones relacionadas con la tecnología presentada a la colina: Todos estás atrapado. ¡Nos vemos mañana!