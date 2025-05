Casa Blanca para enviar el paquete de Doge Cuts al Congreso mientras el orador promete una acción rápida

By







La administración Trump le enviará un paquete al Congreso para recuperar $ 9.4 mil millones en fondos la próxima semana, un portavoz de la Oficina de Administración y Presupuesto confirmó a The Hill, como el Presidente Mike Johnson (R-La.) Se compromete a “actuar rápidamente” en la codificación de los recortes encabezados por el Departamento de Eficiencia del Gobierno (DOGE).

El paquete se dirigirá en parte a la corporación para la transmisión pública, que financia NPR y PBS, así como por la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), que fue desmantelado en gran medida por la administración a principios de este año.

Se pronosticaron planes para el paquete de rescisión de aproximadamente $ 9 mil millones hace semanas y originalmente se proyectó que se transmitirán desde la Casa Blanca a fines de abril. Pero eso se retrasó cuando la Cámara completó la creación de la “gran factura hermosa” de las prioridades de Trump en los recortes de impuestos y la defensa y el gasto fronterizo.

Se produce cuando el Congreso se ha enfrentado a la ira de los activistas de derecha y el multimillonario Elon Musk por falta de acción que codifique las actividades de Doge. Musk dijo a “CBS Sunday Morning” en un Clip lanzado el martes que estaba “decepcionado” por el megabill republicano que la Cámara aprobó y envió al Senado la semana pasada, diciendo que “socava el trabajo que el equipo de Dogs está haciendo”.

Politico informó por primera vez El paquete de recuperaciones se enviaría a Capitol Hill la próxima semana, y un funcionario de la administración confirmó detalles en Informe de Axios.

La representante Marjorie Taylor Greene (R-Ga.) También había provocado por la llegada del paquetepublicando en X que “como país, no podemos sobrevivir a nuestra deuda nacional y, sinceramente, podemos pasar el punto de rendimiento. Deberíamos atacar agresivamente nuestra deuda y agresivamente, reduciendo todos los fraude de desechos, abusos y programas innecesarios”.

Johnson el miércoles publicó un gran elogio a Doge mientras señalaba que la casa llevará rápidamente el paquete de rescisión de la Casa Blanca al piso.

“. @Elonmusk y todo el equipo de @doge han hecho un trabajo increíble que expone los desechos, el fraude y el abuso en todo el gobierno federal, desde la locura del gasto de USAID hasta encontrar a más de 12 millones de personas en Seguridad Social que tenían más de 120 años”, Johnson “, Johnson”, Johnson “, Johnson”, Johnson “, Publicado en la plataforma social x. “La casa está ansiosa y lista para actuar sobre los hallazgos de Dege para que podamos entregar aún más recortes al gran gobierno que el presidente Trump quiere y que el pueblo estadounidense exige”.

“Cuando la Casa Blanca envíe su paquete de rescisión a la Cámara, actuaremos rápidamente aprobando una legislación para codificar los recortes”, agregó Johnson, diciendo que el Congreso también utilizaría el proceso de asignaciones regular para implementar el presupuesto 2026 de Trump.

Mientras tanto, el subdirector de gabinete de la Casa Blanca, Stephen Miller, Publicado en xPara aclarar la diferencia entre diferentes vehículos legislativos para fondos.

“Los recortes de duxías tendrían que hacerse a través de lo que se conoce como paquete de rescisión o un proyecto de ley de asignaciones”, dijo Miller. “El Big Beautiful Bill no es un proyecto de ley de presupuesto anual y no financia los departamentos del gobierno. No financia nuestras agencias o programas federales”.





