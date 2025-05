Estados Unidos tiene un problema multimillonario: necesitamos un impuesto sobre la riqueza para solucionarlo

By







Estamos viviendo un experimento en el gobierno multimillonario.

El presidente Trump ha metido su administración con las personas más ricas en la historia moderna y ha entregado un poder sin precedentes a multimillonarios como Elon Musk y13 miembros del gabinetequienes son ahoraAprovechando activamente su nuevo poder para enriquecerse aún más. Al mismo tiempo, los líderes republicanos del Congreso están avanzando con un paquete de impuestos quebeneficiar desproporcionadamente a los ultra ricos.

Transparentemente, soy rico y me opongo a este tipo de folleto. Una y otra vez, he visto cómo el lobby más rico de los recortes de impuestos que prometen gotearán. Eso nunca ha sucedido y esta vez no será diferente.

La buena noticia es que el público estadounidense se está agriando en este acuerdo yVer a través de su codiciosa farsa.

Aproximadamente 300,000 hogares estadounidenses con riqueza superior a $ 50 millones están en más de $ 35 billones, un total que es equivalente alDeuda nacional de EE. UU. Today más que elValor de todos los bienes y servicios producidos en Estados Unidos.

Tal concentración excesiva de riqueza es la mayor amenaza que enfrenta nuestra nación. Otorga un grado peligroso de poder económico y político en unos pocos seleccionados y los arma con la capacidad de distorsionar nuestra democracia y nuestra economía para obtener ganancias personales.

A medida que los multimillonarios endurecen su control sobre nuestra economía y sistema político, los legisladores deben considerar las reformas fiscales radicales para contrarrestar esta amenaza. Y no necesitan preocuparse por aumentar los impuestos sobre los estadounidenses de clase media o incluso los hogares que ganan más de $ 400,000; La inmensa concentración de riqueza en la parte superior significa que centrarse únicamente en el 0.1 por ciento superior de los estadounidenses generaría ingresos sustanciales al tiempo que dejaría el 99.9 por ciento de los estadounidenses completamente intactos.

Un mecanismo para lograr este objetivo es un impuesto de riqueza sobre los ultra ricos. El venerable Centro de Política Fiscal publicó recientemente un análisis de una política llamada “Impuesto de cinco y diez centavos”. Esta propuesta impondría un impuesto del 5 por ciento a la riqueza del hogar que excede los $ 50 millones y un impuesto del 10 por ciento sobre la riqueza del hogar de más de $ 250 millones. Este impuesto recaudaría $ 6.8 billones durante diez años, retrasa la tasa a la que nuestra nación se acuza a nuevos multimillonarios y reduce la participación de los multimillonarios de la riqueza nacional total del 4 por ciento al 3 por ciento.

Los legisladores tendrían opciones sobre cómo gastar los ingresos que aumenta estos impuestos: en desgravación fiscal de clase media, reducción de la deuda o inversiones públicas de alto rendimiento, ayudando a las familias trabajadoras a proporcionar cuidado de niños, viviendas asequibles, infraestructura y fortalecimiento de las iniciativas climáticas.

En última instancia, los impuestos sobre los ultra ricos podrían transformar la sociedad estadounidense para mejor yhacer crecer nuestra economíaAl desalentar los comportamientos financieros improductivos y promover la competencia justa, lo que lleva a un sistema más dinámico y eficiente.

Los críticos inevitablemente afirmarán que dicho impuesto promovería altos niveles de evitación o resultaría imposible de implementar el IRS. Y si bien existen desafíos para administrar cualquier propuesta audaz, la oportunidad de reequilibrar nuestra economía y la democracia a favor de las familias trabajadoras es una razón suficiente para trabajar a través de esos obstáculos.

El pueblo estadounidense ciertamente está de acuerdo. Una encuesta reciente de votantes en el 13º Distrito de California, que eligió al presidente Trump y el representante Adam Gray (D) en 2024, encontró que casi dos tercios apoyan a los multimillonarios y un 63 por ciento de regreso al impuesto cinco y diez centavos.

Después de presenciar las consecuencias del gobierno multimillonario de primera mano bajo esta administración, los estadounidenses entienden lo que está en juego. Ahora es el momento de que los legisladores que se preocupan por el futuro de nuestro país adopten soluciones que permitan a todos, no solo a aquellos en la cima.

Alan Davis es un filántropo, experto en impuestos y director de la iniciativa Whynot, el Programa de Justicia Social del Fondo Leonard y Sophie Davis. Es codirector y cofundador del Extreme Wealth Center.





