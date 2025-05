Adiós, Elon: un hombre rico toma sus juguetes, luego se pone y se va

Elon Musk, apenas te conocemos.

Piadosamente.

En una semana donde SpaceX tenía otro “Desmontaje rápido no programado“Así fue la salida definitiva de Elon Musk (¿pensamos?) De Washington.

Está empacando a sus cabilderos, sus esperanzas de iluminar la luna como un maestro de títeres político, y regresando a donde el Wi-Fi es fuerte y las regulaciones débiles. Y mientras sus fanáticos lloran en sus billeteras DogeCoin, el resto de nosotros (legisladores, reguladores y la población general que prefieren sus multimillonarios de manera menos activa, puede dar un suspiro de alivio.

Buen Ridance, Elon.

Musk’s Beltway Blitzkrieg nunca funcionó realmente. A pesar de los mejores esfuerzos del CEO de Tesla para congraciarse con ambos partidos, invitando a los republicanos a su fábrica de cohetes una semana y acumulando a los demócratas a la siguiente, siempre parecía que alguien intentaba estrellar a un partido al que no había sido invitado.

Y ahora, ha anunciado que está marcando su gasto político – En la señal, como un jugador culpando al concesionario y dejar la mesa después de soplar su pila de malas apuestas.

En una sentada exclusiva con CBS Sunday Morning, Musk declaró que estaba “decepcionado” por el proyecto de ley de política interna aprobada la semana pasada por los republicanos de la Cámara de Representantes, sí, republicanos, que vinieron con un precio que encontró desagradable. No importa que el proyecto de ley estuviera muy respaldado por nada menos que el presidente Trump, su fecha de graduación favorita de nuevo, fuera de nuevo. Musk, el autodenominado campeón de restricción fiscal, retrocedió a costo como alguien sorprendido al encontrar el champán que ordenó realmente vino con una factura.

Esto proviene del mismo hombre que, hasta hace poco, había sido el jefe no oficial del Departamento de Eficiencia del Gobierno, dux, naturalmente, una agencia imaginaria que lleva el nombre de su moneda de memes favorita (por supuesto que lo fue).

Durante un tiempo, Musk realmente parecía pensar que podría ser el susurro tecnológico de Washington, dando charlas de Ted en la colina y emitiendo edictos de políticas de su teléfono como un niño rey con una conexión satelital a Internet. Trajo grandes ideas (ingresos básicos universales, colonias de Marte, hiperloops subterráneos, pero nunca se mantuvo enfocado el tiempo suficiente para explicar cómo cualquiera de ellos podría funcionar realmente.

En otros contextos, puede haber sido un visionario. Pero en Washington, no era un visionario – Él era solo una distracción extraña.

Cuando no estaba tuittando insultos en los senadores sentados o verificando la FTC durante la cena, estaba empujando al oso en cada agencia reguladora dentro de un radio de cinco millas. Su enfoque de gobernanza era simple: moverse rápido, romper las cosas, culpar al estado profundo y amenazar con reubicar su fábrica a la luna.

No entendió a Washington del salto. Pensó que era un mercado de ideas cuando realmente es una sinfonía de negociación. Esperaba aplausos para la interrupción cuando la moneda aquí es estabilidad.

Así que ahora está haciendo lo que hace cualquier multimillonario cuando no se sale con la suya: está haciendo pucheros, empacando e yendo a casa. ¿Y sabes que? Eso está bien.

Washington tiene suficiente en su plato: la carrera armamentista de IA, las pesadillas de privacidad de datos, los profundos de Joe Biden haciendo backflips con un tanque. No necesitamos que Elon Musk deambule por el Capitolio como una publicación de Reddit cobra vida, discutiendo con los senadores sobre pronombres e infraestructura.

Este no es lo último que escucharemos de él, estoy seguro. El almizcle es como el brillo: fuerte, llamativo e imposible de despejar por completo. Aparecerá en las presentaciones de la SEC, los concurridos de la FCC y los debates de la FDA sobre si los efectos secundarios de chip cerebrales cuentan como “cognición mejorada”. Él seguirá solicitando contratos gubernamentales, mientras que fingir que el gobierno es el problema.

Pero por ahora, el hombre mismo está retrocediendo. Vale la pena celebrar eso solo. Debido a que Musk nunca quiso dar forma a la política, quería dar forma a la mitología: la mitología del genio injustable; del innovador solitario que lucha contra las fuerzas de la mediocridad (es decir, servidores públicos); de un futuro dependiente no del progreso colectivo, sino de un tipo con un teléfono y un lanzallamas.

Nos dijo que el futuro sería construido por visionarios como él. Lo que no dijo es que todos lo pagaríamos con créditos fiscales, subvenciones federales y el colapso ocasional de Twitter.

El verdadero trabajo de la democracia es tranquilo, lento y en gran medida no twitteable. Son personas que escriben densas memorandos de políticas, actualizan los estándares de seguridad del transporte, celebran audiencias de tres horas del comité sobre la eliminación de la batería. No es sexy, no se transmite en vivo, y seguro que no es impulsado por las vibraciones.

Entonces, si esto es realmente, si Elon Musk regresa a Austin, Boca Chica o Cualquiera que sea el búnker no revelado que esté construyendo Para sobrevivir al apocalipsis, ayudó a acelerar, deberíamos tomar la victoria.

Esta es una oportunidad para reenfocarse en soluciones reales, no para cultos de personalidad; sobre ideas que sobreviven a sus inventores; en un sistema donde el progreso no está dictado por los caprichos.

No lloremos su ausencia. Recordemos que es una lección: que ser ruidoso no es correcto, y que la interrupción, sin atar por la responsabilidad, es solo ruido.

No dejes que la puerta de la nave espacial te golpee al salir.

Aron Solomon es director de estrategia de AMPLIFICAR y ha enseñado emprendimiento en la Universidad McGill y en la Universidad de Pensilvania.





Fuente