Tribunal Supremo estrecha Nepa

La gran historia La Corte Suprema reduce las revisiones ambientales La Corte Suprema ha estrechó el alcance de la revisión ambiental bajo una de las leyes ambientales de roca madre del país. © Greg Nash En un fallo de 8-0 el jueves, el Tribunal Superior determinó que las revisiones realizadas en virtud de la Ley de Política Ambiental Nacional (NEPA) no necesitan considerar ciertos impactos aguas arriba o aguas abajo de un proyecto de infraestructura. NEPA requiere que el gobierno considere los impactos de Proyectos de infraestructura propuestosque van desde carreteras hasta tuberías. En la cuestión en el caso estaba la evaluación de un gobierno federal de una línea ferroviaria propuesta para enviar petróleo en Utah. Un tribunal inferior dictaminó que la revisión del gobierno fue inadecuada porque no consideró completamente los impactos de aumento de la producción de petróleo y refinación Eso podría ocurrir como resultado del proyecto ferroviario. La opinión mayoritaria, escrita por el juez Brett Kavanaugh, no estuvo de acuerdo. "Cuando los efectos de una acción de la agencia surgen de un proyecto separado, por ejemplo, un posible proyecto futuro o uno que sea geográficamente distinto del proyecto en cuestión, NEPA no requiere que la agencia evalúe los efectos de ese proyecto separado", escribió. La opinión también se reina en el poder de los tribunales federales para bloquear proyectos por motivos similares. "NEPA no permite que los tribunales" bajo la apariencia de revisión judicial "del cumplimiento de la agencia con NEPA, retrasen o bloqueen los proyectos de agencia basados ​​en los efectos ambientales de otros proyectos separados del proyecto en cuestión", dijo. Kavanaugh se unió al presidente del Justicia John Roberts y a los jueces Clarence Thomas, Samuel Alito y Amy Coney Barrett. La jueza Sonia Sotomayor escribió una opinión separada y concurrente unida por los jueces Elena Kagan y Ketanji Brown Jackson. El juez Neil Gorsuch se retiró del caso. Lea más en thehill.com. Lecturas esenciales Cómo la política afectará los sectores de energía y medio ambiente ahora y en el futuro: 22 Los jóvenes estadounidenses demandan a Trump por acciones climáticas: "Una sentencia de muerte para mi generación" Un grupo de 22 jóvenes estadounidenses demandó a la administración Trump por las órdenes ejecutivas que dicen que los demandantes exacerbarán el cambio climático.

Musk critica el proyecto de ley de Trump por un final abrupto a los créditos fiscales de energía El asesor de la administración saliente, Elon Musk, critica el proyecto de ley de política de los republicanos para avanzar en la agenda del presidente Trump a medida que sale de la puerta, diciendo que se mueve demasiado rápido para eliminar gradualmente los créditos de impuestos energéticos de bajo carbono de Biden. Historia completa

Plumas de polvo saharán que se dirige a Florida: esto es lo que debe saber Un penacho masivo de polvo se está desplazando a través del Atlántico y se dirige a Florida. Historia completa

En otras noticias Ramificarse con una lectura diferente de la colina: Incluso los bajos niveles de exposición al plomo pueden empeorar el rendimiento académico: estudio El rendimiento académico entre los adolescentes puede verse afectado por la exposición al plomo en la primera infancia en niveles mucho más bajos de lo que se suponía anteriormente, según un nuevo estudio. Solo una pequeña subida en las concentraciones de sangre … Historia completa

