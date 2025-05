Trump regalos llave de oro almizclero a la Casa Blanca en la oficina ovalada

By







El presidente Trump, dotó al asesor saliente Elon Musk con un llave de oro a la Casa Blanca el viernes, alabando su servicio en la administración.

“Elon dio un servicio increíble. No hay nadie como él, y tuvo que pasar por las hondas y las flechas, lo cual es una pena, porque es un patriota increíble”, dijo Trump durante un presionador de la Oficina Oval, y agregó que los estadounidenses “aprecian” su trabajo.

A lo largo de su mandato como asesor de la Casa Blanca y empleado especial del gobierno, Musk dirigió el Departamento de Eficiencia del Gobierno (DOGE) en la búsqueda de reducciones de gastos, recortes a la fuerza laboral federal y cierres de agencias federales.

Como resultado, las protestas en todo el país tuvieron lugar cuando las personas denuncian la pérdida de empleos y el acceso restringido a los servicios. Aunque el gigante tecnológico sirvió solo por 130 días, dijo que la misión de Doge continuará en medio de su partida.

“Este no es el final de Doge, sino realmente el comienzo”, dijo Musk a los periodistas.

“El equipo de Dogs solo se fortalecerá con el tiempo. La influencia de Duge solo se hará más fuerte”, agregó Musk. “Está impregnando a todo el gobierno, y estoy seguro de que, con el tiempo, veremos un billón de dólares de ahorros y una reducción de, un billón de dólares de residuos y reducción de fraude”.

El vicepresidente Vance previstó ese sentimiento el mes pasado.

“Doge tiene mucho trabajo por hacer. Y sí, ese trabajo continuará después de que Elon se vaya”, dijo “Fox & Friends” de Fox News en abril. “Pero fundamentalmente, Elon seguirá siendo un amigo y un asesor de mí y el presidente.

“Y ha hecho muchas cosas buenas. La gente no se da cuenta de cuán vasto y no controlado fue la burocracia”, continuó el vicepresidente. “Hemos empezado a acelerarlo, pero hay mucho trabajo por hacer. No va a suceder en seis meses, se necesitará un esfuerzo largo y comprometido”.

El presidente le regaló anteriormente al primer ministro israelí Benjamin Netanyahu una llave de oro como se informó en la memoria de Jared Kushner “Historia de la historia.“Se desconoce el número total de recuerdos dorados regalados por el presidente.





