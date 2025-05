AI se avecina sobre el caso de Google

96



*{box-singing: border-box} body {margen: 0; relleno: 0} a[x-apple-data-detectors]{Color: HereT! IMPORTANTE; TEXT-DECORACIÓN: HERHERIT! IMPORTANTE} #MESSAGEVIEWBODS A {COLOR: HERHERIT; Text-Decoration: None} P {Line-Height: Inherit} .desktop_hide, .DeskTop_Hide Table {MSO-Hide: All; Display: Ninguno; MAX-HEIGHT: 0; Overflow: Hidden img+div {display: none} sub, sup {font-size: 75%; line-height: 0}#converted-body .list_block ol,#converted-body .list_block ul, .bodybodybody [class~=x_list_block] ol, .Body [class~=x_list_block] UL, U+.Body .List_Block OL, U+.Body .List_Block UL {Padding-Left: 20px} @Media (Max-Width: 620px) {. Desktop_hide table.icons -uter {Display: Inline-Table! IMPORTANTE} .Image_Block div.fullwidth {width máximo: 100%! IMPORTANTE} .mobile_hide {display: none} .row-content {ancho: 100%! IMPORTANTE} .Stack .Column {ancho: 100%; Display: Block} .Mobile_Hide {min-height: 0; max-height: 0; max-width: 0; desbordamiento: hidden; font-size: 0} .desktop_hide, .desktop_hide tabla {display: tabla! importante; max-height: none! importante} .reverse {display: table; width: 100%}. reverse .column.first {display: table-footer-group! importante} .reverse .column.last {display: table-header-group! IMPORTANT} .ROW-10 TD.COLUMN.FIRST .BORDER. .border {relleno: 5px 5px 15px 25px} .Row-10 td.column.last .border, .row-12 td.column.last .border, .row-8 td.column.last .border {academento: 5px 20px 25px 5px} .row-12 td.column.column.firer .border {Padding: 5px 5px 15px 25px; Border-Bottom: 15px sólido transparente}}

sup, sub {font-size: 100%! IMPORTANTE; } sup {mso-text-raise: 10%} sub {mso-text-raise: -10%}

{faro}

Tecnología Tecnología La gran historia La IA domina a medida que el juez pesa las penalizaciones de Google Un juez federal lidiaron el viernes con el forma en que la inteligencia artificial (AI) es Cambiar rápidamente en Internetmientras sopesaba las penalizaciones que Google enfrentará en última instancia para monopolizar ilegalmente la búsqueda. © Jeff Chiu, Associated Press Google y el Departamento de Justicia (DOJ) Presentó sus argumentos finales después de una audiencia de tres semanas para determinar los remedios adecuados, después de que se descubrió que el gigante tecnológico había mantenido incorrectamente su monopolio de búsqueda a través de una serie de acuerdos exclusivos. Juez de Distrito de los Estados Unidos Amit Mehta salpicó a ambos lados con preguntas durante ocho horas el viernes, centrándose en gran medida en lo que AI significa para Google y el mercado de búsqueda. El Departamento de Justicia ha argumentado que el dominio de Google sobre la búsqueda le da una ventaja en la carrera de IA. Ha presionado para obtener más remedios prospectivos, incluido forzar a la compañía a Vender su navegador Chrome. Google ha impugnado esta afirmación, subrayando la competencia que enfrenta en el espacio de IA de personas como Chatgpt, grok y profundo. Ha sugerido un conjunto mucho más limitado de remedios que impedirían que la compañía ingrese a los acuerdos exclusivos que el Tribunal consideró anticompetitivo. Mehta parecía escéptico sobre los remedios propuestos por Google, señalando que “podrían haber cerrado la tienda” si simplemente necesitaba emitir una orden judicial que bloqueara los acuerdos exclusivos de la compañía con fabricantes y navegadores de dispositivos. Sin embargo, el juez tampoco parecía completamente convencido por la amplia propuesta del DOJ, empujando al gobierno a explicar cómo AI encaja en el caso de búsqueda. David DahlquistEl abogado principal del gobierno, desestimó la propuesta de Google el viernes como “remedios de Milquetoast que sabe que mantendrán el status quo”. Argumentó que los remedios pueden ir más allá de los límites del mercado de búsqueda identificados en el caso para evitar que Google aproveche su potencia de mercado existente, subrayando la forma en que la IA generativa podría llevar a más usuarios a su motor de búsqueda. “No tenemos que tener anteojos completos sobre lo que está sucediendo en el resto del mundo y no deberíamos”, dijo Dahlquist. Lea más en un informe completo en thehill.com. Bienvenido a la colina Boletín de tecnologíaSoy Julia Shapero, rastreando los últimos movimientos de Capitol Hill a Silicon Valley. ¿Alguien te envió este boletín? Suscríbete aquí. Lecturas esenciales Cómo la política afectará al sector tecnológico ahora y en el futuro: O’Leary: Musk acaba de aprender a Washington ‘un lugar increíblemente desagradable’ La estrella de “Shark Tank”, Kevin O’Leary, dijo que Elon Musk se enteró de que Washington es “un lugar increíblemente desagradable” después de completar su mandato como asesor de la Casa Blanca. El CEO de Tech dirigió las operaciones para el Departamento de Eficiencia del Gobierno (DOGE), una agencia responsable de reducir el gasto federal y reducir la fuerza laboral del gobierno. “Aprendí una lección que Elon acaba de aprender. Nadie va a Washington y regresa ileso. Es … Historia completa

La FAA exige una investigación después de que SpaceX Spoteship rompe en vuelo La Administración Federal de Aviación (FAA) está pidiendo a SpaceX una investigación sobre el vuelo de prueba de nave de naves de naves de esta semana que terminó girando fuera de control y separándose. La FAA dijo que el vehículo y los escombros de refuerzo de la nave espacial aterrizaron dentro de las áreas de peligro designadas y que no hubo informes de lesiones o daños a la propiedad pública durante el vuelo del martes. “La investigación de accidentes se centra … Historia completa

Musk dice ‘este no es el final de Doge’, promete seguir siendo asesor de Trump El multimillonario tecnológico Elon Musk prometió el trabajo del Departamento de Eficiencia del Gobierno (DOGE) que continuaría y seguiría siendo asesor del presidente Trump mientras se despedía de su papel oficial del gobierno. Musk se unió a Trump en la Oficina Oval para una conferencia de prensa el viernes para lo que fue su último día como empleado especial del gobierno. Ese título tiene un límite de tiempo de 130 días, lo que significa que Musk ya no servirá en un funcionario … Historia completa

Noticias de mañana hoy Manténgase por delante de las tendencias políticas inscribiéndose en la colina Informe nocturno hoja informativa. Haga clic aquí para registrarse



La actualización Noticias de las que hemos señalado TLa intersección de la tecnología y otros temas: Trump se expande Palantir’s papel en el gobierno (New York Times)

papel en el gobierno (New York Times) Microsoft promueve al ex funcionario de Trump, aprovecha al ex abogado Biden (Axios) Esquina criptográfica SEC desestima el caso de binance © AP Photo/Matt Slocum Bienvenido a Crypto Corneruna característica diaria centrada en la moneda digital y su perspectiva en Washington. La Comisión de Bolsa y Valores (SEC) está retirando su caso contra Crypto Exchange Binancea medida que la agencia continúa retrocediendo la aplicación de la industria de los activos digitales bajo el presidente Trump. La SEC solicitó a un juez el jueves que desestimara el caso, que acusó a la compañía y a su fundador, Changpeng zhaode operar un intercambio no registrado, inflando artificialmente su volumen comercial y engañando a los inversores sobre su vigilancia y controles. Binance ha tenido un historial a cuadros con los reguladores estadounidenses. Zhao pasó cuatro meses en prisión el año pasado por violar las leyes contra el lavado de dinero, y su compañía pagó $ 4 mil millones para resolver un caso con el Departamento de Justicia en 2023. El intercambio se ha encontrado en las noticias una vez más en las últimas semanas, después de un Trump Family Crypto Venture Anunció que su nuevo stablecoin se utilizaría para completar una transacción de $ 2 mil millones entre una empresa emiratí y binance. Binance y la SEC inicialmente pidieron al tribunal que suspendiera los procedimientos en febrero, poco después de que Trump asumió el cargo y el comisionado republicano Mark Uyeda Tomó las riendas de la agencia como presidente interino. El caso fue una de las demandas finales de cripto de la era Biden Biden. Binance promocionó la decisión de desestimar el caso como un “momento histórico”. “Estamos profundamente agradecidos con el presidente Paul Atkins y la administración Trump por reconocer que la innovación no puede prosperar bajo la regulación por parte de la aplicación”, dijo un portavoz en un comunicado. “Estados Unidos está de regreso, que conduce desde el frente en el futuro de Blockchain. Lo que otros están leyendo Dos historias clave en la colina en este momento: El almizcle aparece en la oficina ovalada con el ojo negro El emprendedor de la tecnología multimillonaria Elon Musk apareció en la Oficina Oval el viernes con un ojo morado, que según él fue el resultado de que su hijo pequeño golpee … Leer más Ernst responde a Jeers sobre recortes de Medicaid: “Bueno, todos vamos a morir” El senador de Iowa Joni Ernst (R) retrocedió contra los electores que gritaron en su reciente reunión del ayuntamiento que le corta a Medicaid y al suplementario … Leer más Lo que otros están leyendo Opinión relacionada con la tecnología presentada a la colina: Estados Unidos tiene un problema de imán urgente. Así es como lo solucionamos. Todos estás atrapado. ¡Nos vemos la próxima semana!





Fuente