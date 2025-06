Trump se reunirá con el Merz de Alemania en Washington la próxima semana

By







El presidente Trump se reunirá con el canciller alemán Friedrich Merz la próxima semana en Washington, marcando la primera reunión en persona entre los dos líderes.

Se espera que Merz, el líder de la Unión Democrática Cristiana de Centro-Right (CDU), quien fue elegido como líder de Alemania a principios de marzo, visite a Trump en la Casa Blanca el jueves 5 de junio, el portavoz del gobierno de Alemania Stefan Kornelius dicho Sábado en un comunicado de prensa.

Las discusiones entre los líderes de los dos países se centrarán en las relaciones bilaterales entre los dos, junto con las discusiones sobre la guerra en curso de Rusia-Ukraine, desarrollos en el Medio Oriente y la política comercial, según Kornelius.

Un funcionario de la Casa Blanca confirmó los detalles de la reunión a la colina el sábado.

Merz, similar a Trump, ha estado presionando por un acuerdo de alto el fuego en la guerra de más de tres años entre Rusia y Ucrania.

El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, tuvo una reunión con Merz el miércoles en Berlín. Allí, Merz dijo que Alemania reforzará su respaldo de Ucrania como parte de un acuerdo de más de $ 5.5 mil millones, incluido el envío de más equipos militares y el aumento de la fabricación de armas en Kiev.

El canciller de Alemania se ha enfrentado con los miembros de la administración de Trump sobre el gobierno del país que marca el partido alternativo de extrema derecha Für Deutschland (AFD) como una entidad política “extremista”.

“Alemania acaba de dar a su agencia de espionaje nuevos poderes para examinar a la oposición. Eso no es la democracia: es la tiranía disfrazada”, escribió el Secretario de Estado Marco Rubio a principios de este mes en la plataforma de redes sociales X. “Lo que realmente es extremista no es la AFD popular, lo que ocupó el segundo lugar en las recientes elecciones, sino más bien las políticas de inmigración fronteras abiertas de establecimiento que no son las oppectores populares”.

El vicepresidente Vance se acumuló, acusando al gobierno de tratar de “destruir” a AfD, lo que también considera que el multimillonario de tecnología y el aliado de Trump Elon Musk son un fuerte defensor.

Merz ha retrocedido a los funcionarios de la administración Trump que se entrometen en la política interna de Alemania.

“Nos hemos mantenido en gran medida fuera de la campaña electoral estadounidense en los últimos años, y eso me incluye personalmente”, dijo Merz en un entrevista con la red de reporteros globales de Axel Springer que se publicó el 7 de mayo.

