Johnson al Senado Fiscal Hawks: Tomará “más que un cambio de un interruptor” para arreglar las finanzas de los Estados Unidos

By







El presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson (R-La.) Defendió el paquete de gastos con la casa en una entrevista que se emitió el domingo mientras elogió los recortes sin precedentes del proyecto de ley.

El presidente Trump ha respaldado la legislación, que agregaría $ 4 billones a la deuda nacional.

“Tenemos $ 36 billones en deudas federales. Pero es importante recordar que no entramos en esa situación financiera de la noche a la mañana. Tomó muchas décadas … tomará más que un cambio de cambio para cambiarlo”, dijo Johnson durante una aparición en el programa de radio de John Catsimatidis, “Cats Roundtable” en WABC 770 AM.

Los críticos, incluido Elon Musk, han criticado el proyecto de ley por el aumento del techo de la deuda, alegando que “socava” las reducciones de gastos federales realizados por el Departamento de Eficiencia del Gobierno.

Sin embargo, Johnson sigue confiando en que la legislación ayudará al país a alejarse de las transgresiones pasadas.

“Este es un cambio dramático en la dirección correcta. Y es solo el comienzo”, dijo Johnson.

“Vamos a tener más de esto en el Congreso Republicano bajo el liderazgo del presidente Trump para sacarnos del desastre de la deuda en el que estamos”.

Los republicanos están presionando para aprobar el texto en el Senado antes del 4 de julio, aunque han recibido el rechazo de los demócratas por reformas de Medicaid que dejarán millones sin acceso a la atención médica.

“Todos, respiran profundamente. Mira la legislación. Vas a descubrir que estás a favor de lo que estamos haciendo aquí”, dijo Johnson a Catsimatidis.

“Si no limpiamos el sistema, si no eliminamos el fraude, el desperdicio y el abuso, estos programas se volverán insolventes, y no estarán allí para las personas que necesitan y lo merecen desesperadamente. Estamos haciendo lo correcto aquí”, agregó.





Fuente