Musk habla sobre la administración de Trump en la entrevista de CBS, a pesar de pedir evitar el tema

Elon Musk ofreció su opinión sobre la administración Trump en una entrevista poco después de que se fue de su papel en la Casa Blanca, a pesar de que inicialmente dijo que solo quería hablar sobre “naves espaciales” en lugar de “política presidencial”.

En una entrevista con “CBS Sunday Morning”, el ex asesor de Trump le dijo al corresponsal de CBS David Pogue que solo quería hablar sobre “Spaceships” cuando se le preguntó sobre la reciente represión de las visas de estudiantes extranjeros, y Pogue mencionó que Musk era uno de esos estudiantes en un momento.

“Quiero decir, creo que queremos apegarnos, ya sabes, el tema del día, que es, como, las naves espaciales, a diferencia de, ya sabes, la política presidencial”, dijo Musk.

“Oh, está bien”, dijo Pogue. “Me dijeron que cualquier cosa es bueno, pero …”

“No, bueno, no”, respondió Musk.

Pogue siguió preguntando a Musk sobre el Departamento de Eficiencia del Gobierno (DOGE) y su impacto en Tesla, de los cuales Musk es el CEO. El mes pasado, Tesla informó una caída del 71 por ciento en las ganancias antes de que Musk anunciara que retrocedería de Doge.

Musk dijo que lo que estaba “comenzando a suceder” era “un poco injusto”, y agregó que Dege “se convirtió en el niño azotado para todo”.

“Si hubiera algún corte, real o imaginado, todos culparían a Duge”, continuó. “He hecho que la gente piense que, como, de alguna manera, Dege les impedirá obtener su control del Seguro Social, lo cual es completamente falso”.

Musk agregó que es un “defensor del gobierno más pequeño, no el gobierno más grande”.

Musk, sin que le preguntaran sobre la administración Trump, continuó diciendo que “no es como si estuviera de acuerdo con todo lo que hace la administración”.

“Quiero decir, estoy de acuerdo con mucho de lo que hace la administración. Pero tenemos diferencias de opinión”, continuó Musk. “Sabes, hay cosas con las que no estoy completamente de acuerdo. Pero es difícil para mí mencionar eso en una entrevista porque luego crea un hueso de contención. Así que, entonces, estoy un poco atrapado en un enlace, donde me gusta, bueno, no quiero, ya sabes, hablar contra la administración, pero tampoco quiero asumir la responsabilidad de todo lo que esta administración hace”.

Musk dejó su papel en la Casa Blanca la semana pasada debido al límite de tiempo en su condición de empleado especial del gobierno que expiró.

Al entrar por primera vez en su papel en la Casa Blanca, Musk promocionó sus grandes ambiciones de recortar el gasto federal y eliminar la deuda de los Estados Unidos.

Sin embargo, después de meses de servicio, Musk se ha vuelto cada vez más crítico con las políticas fiscales del presidente a medida que sus propios esfuerzos se quedaron cortos.





