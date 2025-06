Jeffries Jabs Ernst sobre los cortes de Medicaid

By







El líder de la minoría de la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries (DN.Y.) se disparó el martes al senador Joni Ernst (R-Iowa) por desestimar las preocupaciones constituyentes de que la agenda doméstica del presidente Trump, incluidos los recortes de Medicaid, haría que las personas mueran.

Ernst agitó los titulares durante un ayuntamiento la semana pasada, cuando un miembro de la audiencia advirtió que “la gente morirá” como resultado de los recortes de atención médica propuestos. Ernst respondió: “Bueno, todos vamos a morir”.

Jeffries, que ha martillado el “proyecto de ley grande y hermoso” de los republicanos desde su inicio a principios de año, dijo que los estadounidenses son lo suficientemente sabios como para comprender la inevitabilidad de la muerte. Pero la muerte no debería ser prematuramente porque las personas pierden la cobertura de atención médica como resultado de la política pública, como sucederá, dice, según el proyecto de ley del Partido Republicano.

“Sí, Joni, sabemos, el pueblo estadounidense sabemos, que en algún momento de sus vidas van a pasar”, dijo Jeffries a periodistas en el Capitolio.

“La causa de la muerte no debería ser crueldad republicana”, agregó. “La causa de la muerte no debería ser esta desagradable abominación de un proyecto de ley. La causa de la muerte no debería ser el esfuerzo republicano imprudente para arrancar la atención médica de millones de personas y arrancar los alimentos de la boca de niños hambrientos o veteranos en los Estados Unidos de América”.

El mes pasado, la Cámara aprobó su versión de la agenda nacional de Trump, con una extensión de recortes de impuestos, una ofensiva contra la inmigración y un impulso en la producción de energía nacional. Para compensar los enormes costos de los recortes de impuestos, los republicanos propusieron cientos de miles de millones de dólares en recortes a Medicaid.

Los partidarios de ese diseño dicen que simplemente establece requisitos de trabajo más duros para los adultos sin discapacidad para garantizar que no tengan ordeñes a los contribuyentes. Los críticos sostienen que los cambios crean barreras onerosas que dejarán incluso a los pacientes con Medicaid sin cobertura de salud. En un análisis, la Oficina de Presupuesto del Congreso estimó que, según el plan de la Cámara, 7,6 millones de personas perderían la cobertura de salud durante la próxima década.

Los demócratas recibieron un gran impulso el martes cuando Elon Musk, el multimillonario que, hasta hace poco, había liderado los esfuerzos de Trump para reducir el gobierno federal, atacó el proyecto de ley republicano como una “abominación desagradable”.

Jeffries se alineó rápidamente con su antiguo adversario político: “Bucking News, Elon Musk y yo estamos de acuerdo entre nosotros”, dijo el martes, aunque las razones detrás de la oposición son muy diferentes para las dos cifras.





