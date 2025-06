El almizcle golpea la ‘abominación’ de Trump

96



*{box-singing: border-box} body {margen: 0; relleno: 0} a[x-apple-data-detectors]{Color: HereT! IMPORTANTE; TEXT-DECORACIÓN: HERHERIT! IMPORTANTE} #MESSAGEVIEWBODS A {COLOR: HERHERIT; Text-Decoration: None} P {Line-Height: Inherit} .desktop_hide, .DeskTop_Hide Table {MSO-Hide: All; Display: Ninguno; MAX-HEIGHT: 0; Overflow: Hidden img+div {display: none} sub, sup {font-size: 75%; line-height: 0}#converted-body .list_block ol,#converted-body .list_block ul, .bodybodybody [class~=x_list_block] ol, .Body [class~=x_list_block] UL, U+.Body .List_Block OL, U+.Body .List_Block UL {Padding-Left: 20px} @Media (Max-Width: 620px) {. Desktop_hide table.icons -uter {Display: Inline-Table! IMPORTANTE} .Image_Block div.fullwidth {width máximo: 100%! IMPORTANTE} .mobile_hide {display: none} .row-content {ancho: 100%! IMPORTANTE} .Stack .Column {ancho: 100%; Display: Block} .Mobile_Hide {min-height: 0; max-height: 0; max-width: 0; desbordamiento: hidden; font-size: 0} .desktop_hide, .desktop_hide Tabla {Display: Table! IMPORTANTE; MAX-HEGHT: NINGUNO! IMPORTANTE} .REVERSE {Display: Table; Width: 100%}. Reverse .Column.First {Display: Table-Footer-Group! IMPORTANTE} .REVERSE .COLURN .border, .Row-8 td.Column.First .border {Padding: 5px 5px 15px 25px} .row-10 td.column.last .border, .row-12 td.column.last .border, .row-14 td.column.last .border. .border {relleno: 5px 20px 25px 5px} .row-12 td.column.first .border {relleno: 5px 5px 15px 25px; bots-bottom: 15px sólido transparente}}

sup, sub {font-size: 100%! IMPORTANTE; } sup {mso-text-raise: 10%} sub {mso-text-raise: -10%}

Bienvenido al boletín de negocios y economía de Hill

{faro}

Negocio y economía Negocio y economía Lo grande Historia El almizcle explota el gran proyecto de ley de Trump después de salir de la Casa Blanca El multimillonario Elon Musk aumentó sus críticas al megabill de la reducción de impuestos del presidente Trump y las prioridades de gasto, calificando la legislación “”abominación repugnante. “ © The Associated Press “Lo siento, pero ya no puedo soportarlo. Este proyecto de ley de gastos del Congreso masivo, indignante y lleno de carne de cerdo es una abominación desagradable”, publicó Musk el martes en su plataforma social X. “La vergüenza de los que votaron por ello: Sabes que hiciste mal. Lo sabes ”, agregó Musk. La legislación, titulada oficialmente el “Una gran factura hermosa“, Extiende los recortes de impuestos de Trump en 2017 y aumenta los fondos para las prioridades fronterizas y de defensa, al tiempo que hace recortes para gastar en programas de redes de seguridad social como Medicaid y Ayuda Alimentaria. Pasó la Cámara el mes pasado y está siendo considerado por el Senado, que se espera que haga ajustes a la legislación. Los comentarios vienen después de los mejores republicanos, incluido el orador Mike Johnson (R-La.), Retrocedió a Musk diciéndole “CBS News Sunday Morning” la semana pasada que el proyecto de ley “socavó” el trabajo del Departamento de Eficiencia del Gobierno (DOGE), que encabezó. “Aumentará masivamente el ya gigantesco déficit presupuestario a $ 2.5 billones (!!!) y Burden America [sic] Ciudadanos con una deuda insostenible aplastante ”, dijo Musk en un puesto de seguimiento. Lea más aquí. Bienvenido a la colina Boletín de negocios y economíaSoy Sylvan Lane, cubriendo la intersección de Wall Street y Pennsylvania Avenue. ¿Alguien te envió este boletín? Suscríbete aquí. Lecturas esenciales Noticias comerciales y económicas clave con implicaciones esta semana y más allá: La Casa Blanca envía una solicitud del Congreso por $ 9.4B en recortes de Doge La Casa Blanca envió el martes al Congreso una solicitud para recuperar $ 9.4 mil millones en fondos para ayuda extranjera y transmisión pública, el primer paquete que codificaría las bases encabezadas por el Departamento de Eficiencia del Gobierno (DOGE). Historia completa

Warren lanza un informe de 130 acos sobre el mandato de Elon Musk La senadora Elizabeth Warren (D-Mass.) Publicó el martes un informe de 130 acusaciones sobre el tiempo del multimillonario tecnológico Elon Musk como empleado especial del gobierno, argumentando que se benefició de su trabajo en la administración Trump. Historia completa

Juez extiende una pausa en orden invalidar los aranceles de Trump Un juez federal en Washington, DC, extendió una pausa en su orden invalidando la mayor parte de los aranceles del presidente Trump hasta que un tribunal de apelaciones puede resolver el caso. Historia completa

El mercado laboral está conteniendo la respiración en medio de la tregua tarifa con China Las aperturas de trabajo y la contratación aumentaron ligeramente en abril antes del informe de empleo del viernes del Departamento de Trabajo, que será un punto de datos importante para la Reserva Federal, ya que determina la ruta de las tasas de interés que sustentan la actividad económica. Historia completa

Vigilancia de impuestos El argumento de venta del Senado de Mike Johnson para el proyecto de ley de Trump Vocero Mike Johnson (R-La.) Está en una misión de ventas para el “gran y hermoso proyecto de ley” lleno de las prioridades legislativas del presidente Trump, defendiendo su contenido en medio de una ola de críticas de su partido sobre la profundidad de los recortes de gastos, la importancia de los cambios de Medicaid y la reversión de las créditos fiscales de energía verde. Junto con el intento de moderar a Elon Musk, el orador también ha tenido un bombardeo de noticias por cable, retrocediendo a las preocupaciones Sens. Rand Paul (R-ky.) Y Ron Johnson (R-Wis.) Están expresando sobre el impacto del déficit del proyecto de ley, destrozando las matemáticas de la Oficina de Presupuesto del Congreso no partidista y argumentando que los beneficios del paquete superan sus deficiencias. Y ahora, el orador Johnson está buscando aliviar las preocupaciones de los conservadores al prometer que organizar rápidamente un proyecto de ley sobre un proyecto de ley que recaudará miles de millones de dólares en fondos federales, lo que refleja algunos de los recortes que Dege ha realizado, y señalando que puede haber más por venir después del “proyecto de ley grande y hermoso” que llega al escritorio del presidente. Lea más aquí. La vigilancia fiscal es una característica regular centrada en la lucha por la reforma fiscal y extender los recortes de impuestos de Trump de 2017 este año. Envíe un correo electrónico a Únase a nosotros mañana: Invierte en América Miércoles 4 de junio a las 8 am EDT – Washington, DC Únase a la colina para una cumbre de medio día con Titanes de Washington y Wall Streetcentrado en conversaciones orientadas a soluciones que ofrecerán información sobre el futuro de la economía nacional y global, cubriendo todo, desde tarifas, inversiones, IA, criptografía, impuestos y más. RSVP ahora Venir La colina Informe nocturno Rompe las grandes historias políticas del día y mira hacia el mañana. Haga clic aquí para registrarse y obtenerlo en su bandeja de entrada



El ticker Los próximos temas y eventos de noticias estamos viendo: El Instituto de Investigación de ADP Libera de su mayo Informe de empleo del sector privado Miércoles a las 8:15 am edt. En otras noticias Dirigido con más historias del día: Trump promete caminar con aranceles de acero y aluminio al 50% a partir del miércoles. Esto es lo que sabemos NUEVA YORK (AP) – El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha prometido caminar casi todas sus aranceles sobre extranjeros … Historia completa

Bueno saber Noticias comerciales y económicas que hemos marcado de otros puntos de venta: Citigroup Reversa a la política de armas de fuego después de la presión de la administración de Trump en grandes bancos (CNN)

Reversa a la política de armas de fuego después de la presión de la administración de Trump en grandes bancos (CNN) Trump’s USD1 stablecoin está en un comienzo rocoso, según los datos (CNBC)

está en un comienzo rocoso, según los datos (CNBC) Los consumidores son Financiar sus comestibles . ¿Qué dice sobre la economía? (NYT) Lo que otros están leyendo Las principales historias en la colina ahora mismo: Hegseth ordena la nave azul marino buque de aceite usns harvey leche de nombre El Secretario de Defensa, Pete Hegseth, ordenó a la Marina que cambie el nombre de una nave petrolera que lleva el nombre del activista de los derechos de los homosexuales Harvey Milk, un movimiento que se produce con el mes del orgullo. Leer más Kavanaugh señala la Corte Suprema pronto decidirá la constitucionalidad de prohibir los AR-15 La Corte Suprema se negó el lunes a ocupar un caso que implica si poseer AR-15 está protegido por la Segunda Enmienda, pero los conservadores de la Corte señalan que pronto lo harán. Leer más Lo que la gente piensa Opiniones relacionadas con asuntos económicos y comerciales presentados a la colina: ¿Por qué el gobierno de los Estados Unidos rechazaría el dólar estadounidense?

El berrinche arancelario de Trump corre el riesgo de una depresión global Todos estás atrapado. ¡Nos vemos mañana!





Fuente